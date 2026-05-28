Love Island Adria: Tko brine o tvom izgledu i kako osigurati ostanak?

Besprijekoran izgled nije slučajan

Iako se sami šminkaju, izgled natjecatelja nije slučajan. Profesionalna pomoć stiže u vilu. Frizeri i tehničari za nokte dolaze svakih nekoliko tjedana radi izrasta i manikure. Profesionalni vizažisti angažirani su jedino za veliko finale, dok za svakodnevni glamur moraju brinuti sami.

Odjeća pod strogim pravilima

Natjecatelji donose svoju odjeću, no pravila su stroga. Glavno je pravilo izbjegavanje odjeće s vidljivim logotipima, osim ako se ne radi o sponzoru. Za tematske izazove kostime osigurava produkcija.

U zdravom tijelu zdrav duh

Produkcija potiče natjecatelje na održavanje aktivnog načina života. Vila je opremljena rekvizitima za vježbanje koji su im stalno na raspolaganju. Iako vježbanje nije obavezno, ono je poželjno.

Ponašanje

Strogo je zabranjeno biti vulgaran, bezobrazan ili vršiti bilo kakav oblik nasilja nad drugima. Cilj je da budete svoji i da širite dobru energiju jedni među drugima jer došli ste naći ljubav i boriti se za nju, ali usput i stvoriti lijepa iskustva i prijateljstva. Budite svoji i pustite da vas publika zavoli.

Opstanak ovisi o publici i partneru

Osnovno pravilo za ostanak u vili je jednostavno: svaki natjecatelj mora biti u paru. Samci nakon spajanja riskiraju izbacivanje. Ključnu ulogu imaju gledatelji. Glasanje se odvija putem službene aplikacije. Parovi s najmanje glasova postaju ranjivi, a o njihovoj sudbini tada odlučuju ostali, 'sigurni' natjecatelji.

Život u vili 'Love Islanda' daleko je od spontanog odmora. Iza glamurozne fasade stoji pomno razrađen sustav pravila, od kontroliranog izgleda do jasnih mehanizama opstanka. Sve je podređeno stvaranju savršenog televizijskog proizvoda, gdje su ljubav i izgled dio predstave.