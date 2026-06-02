Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'

Manekenka i poduzetnica Amra Džeko, supruga kapetana bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edina Džeke, objavila je na svom Instagram profilu iznimno emotivnu poruku posvećenu suprugu uoči njegovog odlaska na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U dirljivoj objavi otkrila je nevidljivu stranu uspjeha, onu satkanu od godina odricanja, žrtve i sumnji, te istaknula ponos koji osjeća dok on ostvaruje svoje dječačke snove na najvećoj svjetskoj pozornici.

"Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala – i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš", započela je Amra svoju objavu uz zajedničku fotografiju na kojoj nasmijani par razmjenjuje poglede. Njezine riječi pružaju rijedak uvid u privatni život sportskih obitelji i podsjećaju da iza blještavila reflektora i slavlja na terenu stoje nebrojeni teški trenuci. Posebno se osvrnula na put koji je Edin prešao od dječaka s velikim snovima do legende koja danas jest.

"Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao da vjeruje u njih. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio da bude tamo gdje je danas. Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prešao i na svaki trenutak koji si proveo daleko od porodice kako bi ostvario svoje snove. Nije bilo lako ni tebi ni nama, ali danas, kada stojiš na najvećoj fudbalskoj sceni, sve te žrtve imaju posebno značenje", istaknula je.

Odlazak Edina Džeke na Svjetsko prvenstvo nije samo osobni trijumf, već i trenutak od nacionalnog značaja. Bosna i Hercegovina se na ovo natjecanje plasirala tek drugi put u svojoj povijesti, a kapetan predvodi "Zmajeve" u skupini A protiv Kanade, Katara i Švicarske. Amra je u svojoj poruci istaknula i tu dimenziju njegovog uspjeha. "Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ćeš našu Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako i zaslužuje – srcem, ponosno i dostojanstveno", napisala je, pogađajući osjećaje tisuća navijača. "I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj – on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući."

Ispod objave zaredali su se brojni komentari podrške koji svjedoče o tome koliko je par Džeko omiljen u javnosti. Pjevač Amel Ćurić je napisao: "Veliki uspjesi pripadaju onima koji ih ostvare, ali i onima koji su vjerovali u njih mnogo prije nego što su postali stvarnost." Jedan od pratitelja usporedio je Džeku s drugim velikanima regije, ističući: "Edin Džeko, pre svega čovek pa onda fudbaler. Slava, moć i novac nisu ga promenili. On, Đoković, Modrić, su primer kako profi sportista treba da se ponaša."