Marko Vargek otkriva kakvo je stanje u Torontu! 'Ovaj grad sa okolicom mjeri 120.000 Hrvata'

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Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje je čeka dvoboj protiv Paname u drugom kolu skupine na Svjetskom prvenstvu. Atmosfera u kanadskom gradu već sada poprima prepoznatljive “vatrene” boje, a procjenjuje se da u Torontu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, što dodatno pojačava dojam domaćeg terena.

Kako javlja reporter s lica mjesta Marko Vargek, hrvatska zajednica već je snažno mobilizirana, a navijački programi i okupljanja pod nazivom “Croatia House” dodatno su podigli euforiju uoči utakmice.

“Osjećamo se kao kod kuće. U Hrvatskoj je uvijek ista priča – euforija, pa drama, pa depresija, a sada je opet vrijeme za euforiju”, istaknuto je u početku javljanja iz Toronta, a kakvo je stanje u Kanadi pogledajte u prilogu.