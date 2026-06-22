RTL-ov meteorolog otkrio kada će temperature još jače porasti: 'Tako ostaje do daljnjeg'

VRUĆINE NE STAJU /

Toplinski val u Hrvatskoj tek je počeo, a temperature se polako penju prema 40 stupnjeva.

Današnji rekorder bio je Senj, tamo je izmjereno 38 stupnjeva. Slijede Rab s 37 stupnjeva i Šibenik s 36. Split, Knin, Ploče i Makarska zagrijali su se do 35 Celzija, Rijeka i Osijek ostali su na malo ugodnija 34. Zagreb na 33, dok su se u Gospiću rashlađivali na 31 stupanj.

'Tako ostaje do daljnjeg'

Što nas čeka dalje pitali smo RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića. "Dok je sparina izražena u cijeloj zemlji, najizraženija vrućina danas je ponovno na Jadranu i predjelima uz njega, osobito jer dolazi nakon još jedne tople, često i vrlo tople noći, zato jer je puhala topla, fenska bura", navodi Ribarić.

"Tako toplo ostat će i dalje, štoviše, od četvrtka temperature će još porasti. Toplinski val prelit će se i na kopnene krajeve, tako da će posvuda biti vrlo vruće, a tako će ostati do daljnjeg", zaključuje meteorolog.