Temperature ruše rekorde, evo gdje Hrvati bježe od žege

Toplinski val koji je pogodio Hrvatsku i veći dio Europe nastavlja se i idućih dana. Temperature će danas ići do 35 stupnjeva. Za riječku regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura.

Osvježenje brojni građani traže osim u moru i na gradskim i riječnim kupalištima. Spas od vrućina građani Orahovice, ali i brojni Slavonci pronašli su na Orahovačkom jezeru. Reporter Bojan Uranjek razgovarao je s Toninom Rađenovićem iz gradske tvrtke Ružica grad d.o.o., koji je otkrio što sve posjetitelje očekuje u zelenoj oazi Parka prirode Papuk.

"Orahovačko jezero od 1968. godine jedan je od turističkih bisera kontinentalne Hrvatske i jedno od najpoznatijih izletišta u Slavoniji. Iako je riječ o umjetnom jezeru, ono se puni čistom izvorskom vodom s Papuka koja neprestano cirkulira. Kvaliteta vode kontrolira se svaka dva tjedna, što kupačima osigurava sigurnost i vrhunske uvjete za kupanje", rekao je Rađenović.

Osim osvježenja u vodi, posjetiteljima je na raspolaganju bogata ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja. Tu su dva odbojkaška igrališta, novo uređeno igralište za mali nogomet, rukomet i košarku, a uskoro se očekuje i izgradnja teniskih terena s rasvjetom i tribinama.

"U neposrednoj blizini nalazi se i Ružica grad, najveća srednjovjekovna utvrda u Hrvatskoj, do koje vodi desetak minuta lagane šetnje. Posjetitelji mogu uživati i u adrenalinskom parku sa ziplineom, paintballu, vožnji kajakom i kanuom te brojnim drugim sadržajima", dodao je Rađenović.

Kako preživjeti prvi toplinski val?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas 'Gdje vi pronalazite osvježenje dok traje toplinski val?'

Evo nekoliko vaših odgovora:

"U hladu doma svoga", kaže Anica Marković. "Prirodna hladovina, drugo je sve bolest, zatamniti i ventilacija na minimum", kaže Žanmishell Prcela.

"U Korani!", komentirala je Ružica Špehar-Kirić. "Pronalazim na selu van Zagreba ili bazen ili hladan tuš", kaže Marian Bartolović

"U mraku u kući i pod klimom. Ne podnosim vrućinu", kaže Daniela Stanković.

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