Širi se snimka opasne vožnje: 'Neki likovi misle da je to smiješno, a tako se gine'

Veći promet donio je i veći broj incidenata te suludih i opasnih situacija u prometu.

Jedna od takvih zabilježena je na autocesti u Sloveniji. Skupina od pet automobila stranih registracijskih oznaka vozila je 140 na sat, i to - vjerovali ili ne - s otvorenim prtljažnikom u kojemu je ležao čovjek prekriženih nogu.

Prije dva dana na zagrebačkom Trnju 62-godišnjak se pak vozio s gotovo četiri promila alkohola u krvi. Policija ga je zaustavila u 20 sati, uhitila i odvela na triježnjenje. Neslavni rekorder je češki državljanin koji je s 253 kilometara na sat jurio između Pristege i čvora Zadar istok.

Mišljenje stručnjaka

"Ljudi uopće nisu svjesni što čine. Vozač koji je imao četiri promila, to je na rubu života i smrti, taj je čovjek vjerojatno za liječenje. Mislim da zakon, odnosno sustavi represije u Hrvatskoj, moraju učiniti svoje - ili za ekstremno brze vožnje ili ekstremni alkohol treba čovjeka odmah staviti 60 dana u zatvor, pa neka poslije ima problema i neka razmišlja o svojim potezima", ocijenio je prometni stručnjak Krunoslav Ormuž.

"Vožnja u gepeku je najbliža igranju flipera. Vi ćete i kod normalne vožnje letjeti iz kraja na kraja, ali ne daj Bože nesreće, čovjek teško da bi ostao živ u bilo kakvom naletu, čak i nježnom naletu automobila na stražnju stranu", dodaje Ormuž.

Zapovjednik Kobri - 'Tako se gine'

Razgovarali smo i s Josipom Medvedom, zapovjednikom Mobilne jedinice prometne policije Kobre, koja je zadužena za najopasnije prekršaje. Pitali smo ga

"Jedinica je svaki dan na terenu, policijski službenici su na svim prometnicama, pogotovo onima gdje je promet najgušći - to su autoceste i glavne državne ceste. Najčešće se susrećemo s prekršajima prekoračenje brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i droga, prekršajima motociklista, ali i prekršajima vozača autobusa i teretnih automobila", pojasnio nam je Medved.

Pitali smo jesu li ovo događaji znak da je počela ljetna sezona i da se svašta može očekivati na cestama. "Ljetna sezona je počela, to vidimo pogotovo u dane prije i nakon vikenda. Prometnice su u punom kapacitetu, ali mi smo tu, pratimo, osiguravamo i vodimo računa da sve prođe bez problema", kaže naš sugovornik.

Pojasnio je i kako odlučuju kada su na kojim dionicama: "Ondje gdje ima prometa, problema, tu ćemo biti i mi. Jedinica je posvećena počiniteljima najtežih prekršaja - brzina, alkohol, vožnja bez ispita, pod zabranom i tako dalje. Posvećeni smo i prekršajima motociklista, i vozačima autobusa i kamiona koji grubo krše prometne propise, odnosno ne poštuju odredbe o radnim vremenima."

Prokomentirao je i neodgovorne vožnje, poput one u gepeku u Sloveniji. "Što reći, tako se gine. To su situacije koje su u određenom trenutku možda nekima od tih likova smiješne, međutim, trenutak poslije desi se tragedija i svi se pitaju zašto i je li se to moglo spriječiti. Da, može se spriječiti - tako da se tako nešto ne radi", navodi Medved.

Kao glavnu poruku vozačima, s obzirom na to da počinju gužve, Medved ističe: "Da budu tolerantni i strpljivi, da ne žure i ne izlažu sebe i druge nepotrebnim opasnostima."