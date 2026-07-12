Samo 69 sekundi u oktogonu, a zaradio više nego većina boraca u karijeri

Povratak Conora McGregora u oktogon nakon pet godina završio je neslavno. Irac je na UFC 329 priredbi izdržao samo 69 sekundi prije ozljede koljena, a Max Holloway stigao je do pobjede prekidom.

Unatoč brzom porazu, McGregor je iz Las Vegasa otišao s ogromnom zaradom. Procjenjuje se da će od borbe, udjela od prijenosa, sponzora i ostalih prihoda zaraditi više od 30 milijuna dolara.

Bivši UFC prvak tijekom karijere zaradio je stotine milijuna dolara, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na više od pola milijarde dolara.

Holloway je nakon pobjede izrazio želju za trećim međusobnim okršajem, no budućnost McGregorove karijere ostaje neizvjesna. Nova ozljeda, godine i golemo financijsko bogatstvo otvaraju pitanje hoće li se Irac ponovno vraćati u kavez.