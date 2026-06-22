Potukli se u zaustavnoj traci! Žena stala između njih, a onda je još jače eskaliralo

Policija je uhitila dvojicu muškaraca (34 i 60) koji su u nedjelju navečer izrazito drsko i nepristojno narušavali javni red i mir na autocesti A1 na području općine Netretić.

Drama je počela kada su, ljudi i nezadovoljni zbog načina vožnje, zaustavili svoja vozila u zaustavnoj traci nedaleko od odmorišta. Prvo su se verbalno sukobili, no svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sve se to događalo u blizini prometnih traka autoceste, i to u trenutku dok je promet bio pojačan te je postojala opasnost od naleta.

Sukob je pokušala spriječiti 64-godišnjakinja, putnica iz vozila 34-godišnjaka, koja je izašla i stala između njih kako bi ih razdvojila. Međutim, 60-godišnjak ju je odgurnuo, a potom su svi pali na tlo zaustavne trake i zadobili lakše ozljede.

Saznali kaznu

Nakon uhićenja, policajci su dvojicu muškaraca u ponedjeljak doveli na nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu zatražili su da im se izrekne novčana kazna od 700 eura za svakog, što je sud i prihvatio te ih obojicu proglasio krivima.

"Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama osumnjičenim muškarcima uručene su obavijesti o počinjenom prekršaju", izvijestila je karlovačka policija u priopćenju.