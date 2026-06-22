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DRAMA NA A1 /

Potukli se u zaustavnoj traci! Žena stala između njih, a onda je još jače eskaliralo

Potukli se u zaustavnoj traci! Žena stala između njih, a onda je još jače eskaliralo
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Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Sukob je pokušala spriječiti 64-godišnjakinja, putnica iz vozila 34-godišnjaka, koja je izašla i stala između njih kako bi ih razdvojila

22.6.2026.
15:56
Erik Sečić
Luka Batelic/PIXSELL
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Policija je uhitila dvojicu muškaraca (34 i 60) koji su u nedjelju navečer izrazito drsko i nepristojno narušavali javni red i mir na autocesti A1 na području općine Netretić.

Drama je počela kada su, ljudi i nezadovoljni zbog načina vožnje, zaustavili svoja vozila u zaustavnoj traci nedaleko od odmorišta. Prvo su se verbalno sukobili, no svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sve se to događalo u blizini prometnih traka autoceste, i to u trenutku dok je promet bio pojačan te je postojala opasnost od naleta.

Sukob je pokušala spriječiti 64-godišnjakinja, putnica iz vozila 34-godišnjaka, koja je izašla i stala između njih kako bi ih razdvojila. Međutim, 60-godišnjak ju je odgurnuo, a potom su svi pali na tlo zaustavne trake i zadobili lakše ozljede. 

Saznali kaznu 

Nakon uhićenja, policajci su dvojicu muškaraca u ponedjeljak doveli na nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu zatražili su da im se izrekne novčana kazna od 700 eura za svakog, što je sud i prihvatio te ih obojicu proglasio krivima. 

"Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama osumnjičenim muškarcima uručene su obavijesti o počinjenom prekršaju", izvijestila je karlovačka policija u priopćenju. 

A1TučnjavaNetretićPolicija
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