Vatreni se za ključnu utakmicu pripremaju na stadionu srpskog kluba

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra ključnu utakmicu za plasman u drugi krug prvenstva. U Torontu će se 24. lipnja u 1 sat ujutro sastati s Panamom, a prije same utakmice na BMO Fieldu "Vatreni" će se pripremati na stadionu Rob Ford.

Odabir tog stadiona kontroverzan je iz više razloga. Stadion nosi ime po bivšem gradonačelniku Toronta Robu Fordu, iza kojeg su ostali brojni skandali. Ford, koji se profilirao kao "čovjek iz naroda", tijekom svog mandata priznao je da je koristio crack kokain, a u javnost su dospjele i snimke koje su ga prikazivale u kompromitirajućim situacijama. Teretile su ga i optužbe za rasističke i homofobne izjave, zbog čega mu je Gradsko vijeće 2013. godine oduzelo veći dio ovlasti. Unatoč svemu, zadržao je odanu bazu pristaša sve do prerane smrti od raka 2016. godine, u 46. godini života, 2023. je dobio i stadion.

No stadion Rob Ford "problematičan" je i iz drugog razloga. Naime, dom je kluba Serbian White Eagles, momčadi srpske dijaspore u Kanadi, čiji su se navijači tijekom godina više puta sukobljavali s pristašama Toronto Croatije. Ti su susreti bili odraz dubokih političkih i povijesnih napetosti prenesenih iz bivše Jugoslavije.

Rivalstvo je kulminiralo u godinama nakon ratova devedesetih, a navijački obračuni bili su obilježeni incidentima koji su uključivali bacanje boca, paljenje zastava i fizičke sukobe. Tenzije su bile toliko izražene da su vlasti Kanadske nogometne lige (CSL) 2007. godine donijele neuobičajenu odluku: finale prvenstva između ta dva kluba igralo se u dvije utakmice, pri čemu su na prvu smjeli doći samo hrvatski navijači, a na drugu isključivo srpski. Ta je mjera jasno pokazala da je ovaj stadion, mnogo prije nego što je dobio ime po Robu Fordu, već bio mjesto dubokih podjela.