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Šarenom kosom i ludim outfitom žarila 80-ih, Madonna joj zavidjela, a danas je grli Taylor Swift

Šarenom kosom i ludim outfitom žarila 80-ih, Madonna joj zavidjela, a danas je grli Taylor Swift
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Rođena kao Cynthia Ann Stephanie Lauper 1953. godine u Brooklynu, odrasla je u njujorškoj četvrti Queens. Rano djetinjstvo obilježio joj je razvod roditelja i osjećaj nepripadanja. Sklonište je pronašla u glazbi i umjetnosti, pišući vlastite pjesme već s dvanaest godina. Njezin nekonvencionalan stil odijevanja i šarena kosa često su je činili metom vršnjaka, no ona je svoju različitost pretvorila u zaštitni znak. S buntovničkih sedamnaest godina napustila je dom kako bi pobjegla od nasilnog očuha, radila je niz neobičnih poslova i pjevala u raznim bendovima. Prvi okus uspjeha doživjela je s rockabilly sastavom Blue Angel, no nakon jednog albuma bend se raspao, a Lauper je zbog lošeg menadžerskog ugovora završila u bankrotu.
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Svojim ekscentričnim stilom, kosom duginih boja i zaraznim pop himnama, Cyndi Lauper koja je rođena na današnji dan 1953. u osamdesetima je postala globalni fenomen. No, iza fasade neobične djevojke koja se "samo htjela zabavljati" krije se priča o nevjerojatnoj upornosti, umjetničkoj evoluciji i beskompromisnom aktivizmu. Četrdeset godina kasnije, dok kreće na svoju oproštajnu turneju i sprema se ući u Rock and Roll kuću slavnih, Lauper dokazuje da je njezin utjecaj daleko dublji od nostalgije za jednim desetljećem.

U galeriji doznajte životnu priču slavne pjevačice, a i kako danas izgleda u svojim ranim 70-ima.

 

 

22.6.2026.
19:59
Hot.hr
J. Cummings/Hollywood Archive/Profimedia
Cyndi LauperPjevačicaOsamdesete
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