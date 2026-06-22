Šarenom kosom i ludim outfitom žarila 80-ih, Madonna joj zavidjela, a danas je grli Taylor Swift

Svojim ekscentričnim stilom, kosom duginih boja i zaraznim pop himnama, Cyndi Lauper koja je rođena na današnji dan 1953. u osamdesetima je postala globalni fenomen. No, iza fasade neobične djevojke koja se "samo htjela zabavljati" krije se priča o nevjerojatnoj upornosti, umjetničkoj evoluciji i beskompromisnom aktivizmu. Četrdeset godina kasnije, dok kreće na svoju oproštajnu turneju i sprema se ući u Rock and Roll kuću slavnih, Lauper dokazuje da je njezin utjecaj daleko dublji od nostalgije za jednim desetljećem.

U galeriji doznajte životnu priču slavne pjevačice, a i kako danas izgleda u svojim ranim 70-ima.