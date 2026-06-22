Spas od paklenih vrućina pronašli na Dravi: Ovako Osječani provode neradni ponedjeljak

Brojni Osječani iskoristili su neradni ponedjeljak i blagdan Dana antifašističke borbe za bijeg od svakodnevnih obveza te vrijeme proveli na otvorenom. Visoke temperature, koje su i danas prelazile 30 stupnjeva Celzijevih, mnoge su privukle prema obali Drave u potrazi za osvježenjem.

Tako na velikoj plaži na Dravii tijekom prijepodneva nije nedostajalo posjetitelja. Dok su jedni uživali u sunčanju, drugi su se odlučili za kupanje, rekreaciju ili opuštanje u prirodnom okruženju.

Boravak u hladu, osvježenje u rijeci i druženje s obitelji i prijateljima uz rashlađena pića obilježili su slobodan tako današnji dan brojnim građanima

Kako su Osječani uživali na obale Drave pogledajte u galeriji