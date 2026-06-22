Oluja pogodila Zagreb i okolicu: Jaka kiša i tuča stvarale probleme u prometu

Oluja je nešto prije 17.00 sati u ponedjeljak poharala Zagreb i okolicu.

Odjednom se smračilo, zapuhao je jak vjetar i počelo je padati.

Jaka kiša i tuča smanjile su vidljivost na zagrebačkoj obilaznici, a stvorila se i gužva pošto su neki parkirali ispod nadvožnjaka.

Upaljena upozorenja

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za zagrebačku regiju upalio je žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme. Navodi kako su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i udarima jakog vjetra, pogotovo uz granicu sa Slovenijom.

Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena žuto upozorenje izdano je i za osječku, karlovačku i kninsku regiju. Narančasto upozorenje, koje se pak odnosi na opasno vrijeme, na snazi je na zapadnoj obali Istre zbog vjetra te u riječkoj regiji zbog grmljavinskog nevremena i iznimno visoke temperature. Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te sjeverna, srednja i južna Dalmacija također su u žutoj boji, zbog vjetra.