FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENADA SE SMRAČILO /

Tuča veličine lješnjaka padala kod susjeda: Promjena vremena naglo stigla i u Zagreb

Tuča veličine lješnjaka padala kod susjeda: Promjena vremena naglo stigla i u Zagreb
×
Foto: Screenshot Facebook Neurje.si/Valerija Skrt

Nešto prije 17.00 sati u Zagrebu se iznenada smračilo, naglo je počeo puhati vjetar i padati kiša

22.6.2026.
16:55
Erik Sečić
Screenshot Facebook Neurje.si/Valerija Skrt
VOYO logo
VOYO logo

Nevrijeme je u ponedjeljak pogodilo dijelove Slovenije, a na fotografijama koje je na Facebooku objavila stranica Neurje.si vidi se kako je na području Ptuja pala i tuča veličine lješnjaka.

U prognozi koju je objavila slovenska meteorološka služba (ARSO), a prenio portal 24ur.com, navodi se da će poslijepodne i navečer formirati izolirane oluje, a na nekim mjestima puhat će vjetar s istoka. 

Najviše dnevne temperatura kretat će se između 29 i 33, a na Primorju mogu doseći i 36 Celzijevih stupnjeva. 

Stiže i u Hrvatsku 

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za gotovo sve hrvatske regije objavio je upozorenja zbog grmljavinskog nevremena i opasnosti od vjetra.

U žutoj boji (potencijalno opasno vrijeme) zbog mogućeg grmljavinskog nevremena nalaze se osječka, zagrebačka i kninska regija. Nešto prije 17.00 sati u Zagrebu se iznenada smračilo, naglo je počeo puhati vjetar i padati kiša, a na nebu su se vidjele munje.

Tuča veličine lješnjaka padala kod susjeda: Promjena vremena naglo stigla i u Zagreb
Foto: DHMZ

Narančasto upozorenje, koje se odnosi na opasno vrijeme, na snazi je na zapadnoj obali Istre zbog vjetra te u riječkoj regiji zbog grmljavinskog nevremena i iznimno visoke temperature. 

Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te sjeverna, srednja i južna Dalmacija također su u žutoj boji, zbog vjetra. 

NevrijemeSlovenijaTučaHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike