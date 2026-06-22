Tuča veličine lješnjaka padala kod susjeda: Promjena vremena naglo stigla i u Zagreb

Nevrijeme je u ponedjeljak pogodilo dijelove Slovenije, a na fotografijama koje je na Facebooku objavila stranica Neurje.si vidi se kako je na području Ptuja pala i tuča veličine lješnjaka.

U prognozi koju je objavila slovenska meteorološka služba (ARSO), a prenio portal 24ur.com, navodi se da će poslijepodne i navečer formirati izolirane oluje, a na nekim mjestima puhat će vjetar s istoka.

Najviše dnevne temperatura kretat će se između 29 i 33, a na Primorju mogu doseći i 36 Celzijevih stupnjeva.

Stiže i u Hrvatsku

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za gotovo sve hrvatske regije objavio je upozorenja zbog grmljavinskog nevremena i opasnosti od vjetra.

U žutoj boji (potencijalno opasno vrijeme) zbog mogućeg grmljavinskog nevremena nalaze se osječka, zagrebačka i kninska regija. Nešto prije 17.00 sati u Zagrebu se iznenada smračilo, naglo je počeo puhati vjetar i padati kiša, a na nebu su se vidjele munje.

Foto: DHMZ

Narančasto upozorenje, koje se odnosi na opasno vrijeme, na snazi je na zapadnoj obali Istre zbog vjetra te u riječkoj regiji zbog grmljavinskog nevremena i iznimno visoke temperature.

Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te sjeverna, srednja i južna Dalmacija također su u žutoj boji, zbog vjetra.