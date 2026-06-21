Silovito nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Munje pokrenule požare, pala i tuča!

Dijelove Dalmacije u popodnevnim satima u nedjelju pogodilo je silovito nevrijeme, nakon što je došlo do jakog razvoja oblaka prvo iznad Dinare i Kamešnice, a potom iznad dijelova Dalmatinske zagore, javlja Dalmacija danas.

Kako navodi portal, iza 15.30 sati jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je okolicu Vrlike, osobito zapadnije - pala je kiša, a bilo je pljuskova, tuče i grmljavine. Također, temperatura zraka pala je za više od 10 stupnjeva. Tako Vinalić u 16.30 mjeri 20°C, što je 12 stupnjeva manje nego prije nevremena.

Grmljavinski pljuskovi, zabilježeni udari munje

Radar DHMZ-a detektirao je visinu ovog oblaka preko 13 kilometara.

Grmljavinskih pljuskova je bilo i drugdje, između Neorića i Dugopolja, na istoku imotskog područja i okolicu Zavojana na vrgoračkom području.

Sljedećih sati neverina može biti u drugim dijelovima Dalmatinske zagore, ali i lokalno uz obalu.

Munje su tijekom snažnog grmljavinskog nevremena izazvale više požara otvorenog prostora kod Biskog, Tugara i na Kozjaku.

Fotograf je zabilježio udare munja u Mosor.