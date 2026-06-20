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'BUDITE NA OPREZU' /

Susjedima stiže grmljavinsko nevrijeme, prijeti tuča: U ponedjeljak na udaru i hrvatska regija

Susjedima stiže grmljavinsko nevrijeme, prijeti tuča: U ponedjeljak na udaru i hrvatska regija
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Foto: Borna jaksic/PIXSELL

'Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Budite na oprezu', upozorava DHMZ

20.6.2026.
14:31
danas.hr
Borna jaksic/PIXSELL
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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je na izraženo grmljavinsko nevrijeme, koje se u nedjelju i ponedjeljak očekuju u pojedinim dijelovima zemlje.

Prema prognozi, u nedjelju u kasnim poslijepodnevnim satima u Bačkoj i Banatu lokalno su mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu tuče.

Slično vrijeme očekuje se i u ponedjeljak u Srijemu te zapadnim i središnjim dijelovima Srbije. Od utorka se pljuskovi s grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim područjima.

DHMZ izdao upozorenja za dijelove Hrvatske

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za ponedjelja upozorenja i za pojedine hrvatske regije. Zbog mogućeg nevremena i izraženih grmljavinskih pljuskova za ponedjeljak je na snazi žuti meteoalarm za osječku regiju.

"Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto. Budite na oprezu. Posebno pripazite u izloženim područjima poput planina, šuma, livada i drugih otvorenih prostora. Mogući su prekidi aktivnosti na otvorenom", upozorava DHMZ.

Susjedima stiže grmljavinsko nevrijeme, prijeti tuča: U ponedjeljak na udaru i hrvatska regija
Foto: DHMZ

Osim toga, na snazi je žuti i narančasti meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala.

"Najviša dnevna temperatura bit će viša od 34 °C, a najniža viša od 23 °C. Budite spremni na moguće zdravstvene rizike uzrokovane visokim temperaturama, osobito ako pripadate osjetljivim skupinama stanovništva, poput starijih osoba i male djece. Pratite preporuke i upute nadležnih službi", poručuju iz DHMZ-a.

SrbijaNevrijemeMeteoalaramDhmzHrvatskaTuča
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