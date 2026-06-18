Roditelji dječaka ubojice idu u zatvor zbog masakra koji je počinio njihov sin: Ove su kazne dobili

Viši sud u Beogradu donio je u četvrtak novu presudu za roditelje dječaka ubojice koji je 3. svibnja 2023. godine ubio devetero učenika i zaštitara osnovne škole u masakru koji je potresao regiju. Otac je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a majka na dvije godine i 11 mjeseci zatvora!

Majka je na izricanje presude stigla u pratnji odvjetnika dok je otac doveden iz pritvora u kojem se nalazi od uhićenja, piše Kurir.

Roditelji ubijene djece, članovi njihovih obitelji te ranjena nastavnica povijesti Tatjana Stevanović jutros su stigli u zgradu suda kako bi po drugi put dočekali odluku o odgovornosti roditelja dječaka koji je počinio jedan od najtežih zločina u novijoj povijesti Srbije.

Riječ je o ponovljenom postupku nakon što je Žalbeni sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu i naložio novo suđenje. Iako maloljetni počinitelj zbog svoje dobi nije mogao kazneno odgovarati, sud u ovom postupku odlučuje o odgovornosti njegovih roditelja.

Izricanje javno, suđenje zatvoreno za javnost

Suđenje je većinom bilo zatvoreno za javnost, no izricanje presude održava se javno. Ovoga puta javnosti je bilo omogućeno prisustvovati i završnim riječima, tijekom kojih su, uz tužitelje, odvjetnike i obranu, govorili i roditelji ubijene djece te roditelji maloljetnog počinitelja.

U prvostupanjskoj presudi otac je bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i šest mjeseci zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti te zapuštanja i zlostavljanja maloljetnika. Majka je tada osuđena na tri godine zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloljetnika. Međutim, taj dio presude kasnije je ukinut te je postupak vraćen na ponovno odlučivanje.

Tužiteljstvo je tijekom završnih riječi zatražilo izricanje maksimalnih kazni, ističući kako izvedeni dokazi potvrđuju navode optužnice. S druge strane, roditelji su tijekom cijelog postupka odbacivali odgovornost i izjasnili se da nisu krivi.