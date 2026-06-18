Dan odluke za roditelje dječaka ubojice: Sud u Beogradu izriče novu presudu

Viši sud u Beogradu trebao bi u četvrtak, 18. lipnja, izreći novu presudu roditeljima dječaka ubojice koji je 3. svibnja 2023. godine počinio jedan od najstrašnijih zločina u novijoj povijesti Srbije, ubivši devetero učenika i školskog zaštitara u osnovnoj školi.

Riječ je o ponovljenom sudskom postupku nakon što je Žalbeni sud u Beogradu ukinuo najveći dio prvostupanjske presude zbog, kako je navedeno, bitnih povreda odredbi kaznenog postupka i nejasnoća u obrazloženju presude. Tužiteljstvo je u završnim riječima zatražilo gotovo maksimalne kazne. Za oca je predložena kazna od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, dok je za majku zatražena kazna od tri godine zatvora.

S druge strane, obrana je zatražila oslobađajuće presude, tvrdeći da tijekom postupka nije dokazano da su roditelji počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Otac optužen zbog obuke sina i držanja oružja

Oca terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema optužnici, tijekom godine dana prije masakra svog je, tada 13-godišnjeg, sina učio rukovati vatrenim oružjem i streljivom te ga vodio na streljanu, iako takve aktivnosti nisu primjerene njegovoj dobi.

Tužiteljstvo ga također tereti da nije osigurao oružje i streljivo u skladu sa zakonom, čime je maloljetniku omogućio pristup pištoljima kojima je kasnije počinjen zločin. Majka je optužena za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog sina. Tijekom postupka tvrdila je kako osjeća moralnu odgovornost zbog tragedije, ali je odbacila kaznenu odgovornost.

"Samo ja znam kako je bilo biti u mojoj koži. Naša kuća je od tada u vječnoj tuzi", rekla je tijekom iznošenja završnih riječi. Otac je poručio je da će teret tragedije nositi do kraja života, ističući kako ne zna što je dovelo do zločina te da su on i supruga bili brižni roditelji.

Dječak ubojica ponovno svjedočio

Podsjetimo, krajem prošle godine Viši sud u Beogradu osudio je oca na 14 i pol godina zatvora, a majku na tri godine zatvora. Međutim, Žalbeni sud ukinuo je presudu navodeći da su razlozi u pojedinim dijelovima bili nejasni i proturječni. Sud je tada naložio ponavljanje postupka kako bi se detaljno razmotrili svi dokazi i jasno utvrdile odlučne činjenice važne za donošenje zakonite i obrazložene odluke.

Tijekom ponovljenog postupka ponovno je svjedočio i maloljetni počinitelj masakra. Za razliku od ranijih iskaza, ovoga puta izjavio je da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što je učinio.

Kazao je da sada, kako tvrdi, stvari razumije drugačije jer je u međuvremenu sazrio. Ostao je pri ranijim navodima o događajima koji su prethodili masakru, uključujući način na koji je došao do očevog oružja.

Potresna svjedočanstva roditelja ubijene djece

Posebno emotivni trenuci tijekom suđenja bili su iskazi roditelja ubijenih učenika. Majka jedne od žrtava, izjavila je da optuženi tijekom prikazivanja fotografija s mjesta zločina nisu pokazivali emocije.

"Prvi put su zaplakali tek kada je puštena snimka poziva policiji, kada se njihov sin prijavljivao nakon masakra. Prije toga nije bilo nikakve reakcije", rekla je. Govoreći o maloljetnom počinitelju, dodala je kako, unatoč nezamislivoj boli, osjeća žaljenje prema dječaku.

"To dijete je ubilo moje dijete, ali kada vidite obitelj iz koje dolazi i kada shvatite da su postojali problemi koji su zanemarivani, onda shvatite koliko je tragedija velika na svim razinama", rekla je. Nova presuda roditeljima očekuje se u četvrtak, a javnost u Srbiji i regiji s velikom pozornošću prati jedan od najtežih i najosjetljivijih sudskih postupaka posljednjih godina.