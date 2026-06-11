Ovako su se dopisivali dječak-ubojica i njegova majka: 'J**i se, sine', on njoj: 'Mrzim te'

Na suđenju roditeljima dječaka ubojice iz beogradske osnovne škole pročitane su poruke, a otkriven je i gnjusan potez dječaka noć prije nego što je počinio nezapamćeni masakr 3. svibnja 2023. godine u kojem je ubijeno devetoro učenika i zaštitar škole. Suđenje je ušlo u završnu fazu, a presuda je zakazana za 18. lipnja. Tijekom završnih riječi tužiteljstva, obitelji oštećenih i obrane, na vidjelo su izašla šokantna svjedočenja i dosad nepoznati jezivi detalji o obitelji ubojice dječaka, piše Blic.

Glavni državni odvjetnik Nenad Stefanović zatražio je maksimalne kazne za optuženike: jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora za oca i tri godine zatvora za majku. Podsjetili su da dječak nije kazneno odgovoran jer u vrijeme zločina imao 14 godina, te da stoga posebnu pravnu i moralnu odgovornost snose roditelji koji su mu, zbog dugotrajnog zanemarivanja i nedostatka nadzora, omogućili pristup oružju.

U sudnici su se čitale poruke između dječaka i majke. Gruba prepiska datira još iz 2020. godine kada je dječak hladno napisao majci: "Mrzim te".

"U školi sam, nemoj me se sramiti, ja sam ti majka, trebaš biti ponosan", da bi mu samo nekoliko dana kasnije poslala poruku: "J**i se, sine". Potencijalno nasilje koje je dječak već iskazao dokazuje poruka koju je majka poslala sinu: "Što radiš? Zašto se tako ponašaš prema svojoj sestri?".

Roditelji nisu imali nikakvu kontrolu

Potpuni nedostatak roditeljske kontrole dokazuje i gnjusni čin ubojice dječaka noć prije masakra. Odvjetnici su otkrili da je ubojica dječaka te noći gledao eksplicitni sadržaj na internetu koji uključuje ljude i životinje, dok je njegova mlađa sestra bila s njim u istoj sobi.

Odvjetnici su naglasili da roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad onim što njihov sin radi, niti su pokazali ikakvu želju da ga drže pod kontrolom. Završne riječi obitelji žrtava slamala su srca. Majka ubijene Mare kroz suze se prisjetila najtežeg trenutka u svom životu, kada je vidjela svoju kćer u mrtvačnici i pokušala joj šalom ugrijati hladne ruke.

"Ona nije to zaslužila. Imala je šest prostrelnih rana, od kojih je jedna bila u srce. Nije imala šanse", rekla je majka. Emina majka ispričala je kako su joj na sprovodu ranu na glavi prekrili trakom za kosu, a ranu na prsima omiljenom haljinom. Dodala je da presuda nije borba za povratak prošlosti, već za spas budućnosti. Odvjetnik je pročitao pismo starije sestre ubijene Katarine.

"Ona je donijela kolačiće, on je donio metke. Oduzeli ste mi sestru. Nemojte se zavaravati, krivi ste".

Odvjetnici oštećenih obitelji bili su izričiti u svojim izlaganjima. Goran Petronijević naglasio je da se dijete ne rađa kao zločinac i da bi sve moglo biti drugačije da je otac ubojice dječaka sina umjesto na streljanu odveo na liturgiju.

Odvjetnik Marko Janković okrutno je precizirao potpuni nedostatak odgovornosti oca: "Sramota je što glava obitelji ne krivi sebe". Napomenuo je da ako otac dobije maksimalnu kaznu koju traži tužiteljstvo, to će zapravo značiti samo godinu i dva mjeseca zatvora za svaku nevinu žrtvu.