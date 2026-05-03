Polje bijelih kala: Potresni prizori ispred beogradske škole u kojoj je prije tri godine ugašeno 10 života

Prošle su tri godine od stravičnog masakra u kojem je tada 13-godišnji dječak ubio devetero učenika i školskog domara u beogradskoj osnovnoj školi. Srpski su mediji u 08.40 na minutu prekinuli program u znak sjećanja na žrtve. Dječak je u školu došao s pištoljem - prvo je ubio zaštitara, onda je otvorio vatru nastavnicu i učenike. Zaštitar i učenici ubijeni su na licu mjesta, jedna je učenica teško ranjena i kasnije je podlegla ozljedama. Nastavnicu je teško ranio.

Otac ubojice je, u prosincu 2024. godine, proglašen krivim za teško djelo protiv opće sigurnosti te za zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. On je svog sina vodio u streljanu te nije na adekvatan način zbrinuo oružje. Nepravomoćno je osuđen na 14 i pol godina zatvora.

Majka ubojice nepravomoćno je osuđena na kaznu zatvora od tri godine. Prema pisanju medija, majka ga je tjerala da bude najbolji u školi. Sud u Beogradu presudio je da obitelj ubojice mora isplatiti milijune eura odštete obiteljima ubijenih.

Potresno svjedočanstvo

U ponovljenom kaznenom postupku protiv roditelja, krajem ožujka ove godine, pred Posebnim sudom u Beogradu održano petosatno saslušanje maloljetnog počinitelja - daleko od očiju javnosti, ali s nizom potresnih i neočekivanih detalja.

Dječak je iz psihijatrijske ustanove izveden u ranim jutarnjim satima uz izvanredne mjere osiguranja. Kako bi spriječili fotografiranje, policajci su ga zaklanjali kišobranima, dok je na glavi nosio šiltericu. Slična scena odigrala se i nakon ročišta.

Tijekom svjedočenja dječak je izravno teretio oca, čime je ozbiljno uzdrmao njegovu obranu. "Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio", rekao je, potvrdivši da je oružje bez poteškoća pronašao u spavaćoj sobi. Naveo je da je pištolje uzeo dva dana prije zločina, dok je rukovanje oružjem naučio u streljani u koju ga je vodio otac, ranije je pisao Telegraf.rs.

Jedan od najpotresnijih trenutaka dogodio se kada je govorio o motivu. Dječak je priznao da je inspiraciju pronašao gledajući dokumentarni film na YouTubeu o masovnom ubojstvu u američkoj školi. Govoreći o sebi, naveo je da ga je otac jednom nazvao "psihopatom", nakon čega je počeo istraživati taj pojam. Kako tvrdi izvor s ročišta, dječak je rekao da se poistovjetio s tim profilom ličnosti te zaključio da je "hladnoća i odsustvo emocija – vrlina".

Najveće iznenađenje uslijedilo je kada je promijenio raniji iskaz o majci. Iako je prethodno tvrdio da su njezina strogost i pritisak oko uspjeha bili okidač, sada je rekao da to nije imalo utjecaja na njegovu odluku.

Sam dječak, koji je u trenutku zločina imao manje od 14 godina, prema zakonu nije kazneno odgovoran te u ovom postupku ima status oštećenika.