NEVJEROJATNA ATMOSFERA /

Grad preplavilo 12 tisuća mladih: 'Ovdje je veličanstveno! Ovo Požega nikad nije doživjela'

Foto: Požega.eu
Požega je ovih dana u potpunosti u znaku mladih – gradom se slijevaju tisuće sudionika 13. Susreta hrvatske katoličke mladeži, a organizatori procjenjuju da ih je oko 12 tisuća.

Dolaze iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz inozemstva – posebno iz BiH te hrvatskih katoličkih misija diljem Europe. Zbog velikog odaziva angažiran je i velik broj volontera kako bi sve prošlo bez zastoja. Riječ je o jednom od najvećih okupljanja mladih vjernika, a zanimljivo je da je prvi ovakav susret održan prije točno 30 godina u Splitu.

Dvodnevni program u Požegi odvija se pod geslom "Ja sam trs, vi loze", a atmosfera u gradu jasno pokazuje da interes za ovakva događanja ne gubi snagu.

2.5.2026.
18:24
Andrea Vlašić
Požega.eu
SusretMladiKatolička CrkvaPožega
