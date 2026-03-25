Dječak ubojica sada ima status žrtve, a njegove riječi lede krv: 'Ponio sam 92 metka...'

Dječak ubojica iz Beograda, koji je 3. svibnja 2023. godine u stravičnom masakru ubio devet svojih školskih kolega i zaštitara škole, bit će u pratnji policije doveden na sud u srijedu u 9 sati kako bi svjedočio protiv svojih roditelja. Suđenje će biti u najvećoj sudnici zgrade Specijalnog suda u Beogradu iz sigurnosnih razloga. Od kobnog dana dječak je u specijaliziranoj klinici.

Nakon njegovog prvog ispitivanja, Više javno tužiteljstvo u Beogradu proširilo je optužnicu protiv oca i majke za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnika, pa dječak sada ima i status žrtve, piše Kurir. Podsjetimo, otac je također optužen za počinjenje kaznenog djela - teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, s obzirom na to da je dijete, koje je u vrijeme zločina imalo 13 godina, odveo na streljanu i naučio ga pucati, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posjedovao kod kuće. Prvostupanjska presuda, kojom su roditelji maloljetnog ubojice osuđeni, podsjetimo, poništena je od strane Žalbenog suda i naloženo je novo suđenje.

"Kao i tijekom prethodnog suđenja, maloljetni ubojica, kao najbliži srodnik, morat će odgovoriti na pitanje želi li svjedočiti protiv roditelja. Na prethodnom suđenju bez oklijevanja je odgovorio da želi", prisjeća se sugovornik Kurira. Tijekom ranijih svjedočenja u potpunosti je priznao da je kobnog dana, naoružan s dva očeva pištolja, neposredno prije kraja prvog sata otišao u školu i ubio svoje vršnjake i zaštitara.

"Kad sam izašao iz kuće, meci su bili u oba pištolja. "Zbrojevka" je bila repetirana i metak je bio u cijevi. Okvire sam prethodno napunio. Imao sam 92 metka u šest okvira i planirao sam ih sve iskoristiti - navodno je rekao dječak u jezivoj ispovijesti.

Detaljno je govorio o tome da ga je otac prethodno vodio na streljanu i učio ga pucati "kako bi se zbližili", da je ponosan što puca, ali i o tome da ga je otac nazivao psihopatom. Kako je svjedočio, majka ga je tražila da bude najbolji u svemu, a ona se ljutila i vikala kad to nije bio. Navodno je rekao i da ne bi počinio neviđeni zločin da nije bio "tako dobar u pucanju", ali i da je želio da ga se druga djeca boje i vide kao psihopata.

Dječak ubojica koji je stajao ispred stakla, koje ga je fizički odvajalo od roditelja na optuženičkoj klupi, navodno na zaprepaštenje svih prisutnih u sudnici, nije ni pogledao oca i majku. Dok je odgovarao na pitanja tužiteljstva i suda, kao i roditelja djece koju je ubio, bio je smiren, ali prilikom davanja određenih odgovora pravio je duge pauze prije nego što bi progovorio.

"Bio je prilično smiren tijekom prvog svjedočenja, čak i kada su mu pitanja postavljali majke i očevi čiju je djecu ubio. Prisutni su bili i liječnici koji su mu u nekoliko navrata mjerili krvni tlak i puls, ali nije bilo pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, iako je povremeno pravio pauze koje su trajale i do dvije minute", rekao je izvor.

