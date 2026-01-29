Novi dokazi u slučaju dječaka ubojice iz Beograda: Prepiska sina i majke krije ključne dokaze?

Više javno tužiteljstvo u Beogradu u četvrtak je sudskom vijeću - pred kojim je započelo ponovljeno suđenje roditeljima maloljetnog ubojice koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero vršnjaka i radnika osiguranja osnovne škole - predložilo da se kao dokaz uključe poruke koje su dječak ubojica i njegova majka razmjenjivali putem WhatsApp aplikacije.

Poruke navodno dokazuju neadekvatno reagiranje roditelja na probleme i potrebe djeteta, doznaje Kurir.

Osim ovog novog dokaza, tužiteljstvo je predložilo i izvođenje devet diskova sa snimkama oca dječaka kao i dokaza o tome zašto nije služio vojni rok, ali i drugih dokaza iz Policijske uprave za Grad Beograd, koji se odnose na oca maloljetnog ubojice.

"Očito je da će tužiteljstvo dokazima koji su ranije predlagani, ali do sada nisu izvođeni, ukazivati na to kakve su osobe otac i majka, a time i na način kako su odgajali dijete koje je s 13 godina postalo masovni ubojica. To je vrlo važno za postupak, jer oni u svojim obranama tvrde da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", kao i da su bili brižni i požrtvovni roditelji", naveo je izvor Kurira.

Medij doznaje i da je tužiteljstvo danas sudu predložilo da se, radi brzog i učinkovitog postupka, pročitaju iskazi svjedoka, uključujući iskaz maloljetnog ubojice, koji je već dvaput saslušan.

Podsjetimo, prvostupanjskom presudom otac i majka dječaka bili su osuđeni na ukupno 17 i pol godina zatvora, no tu je presudu ukinuo drugostupanjski sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Prva odluka koju je vijeće jutros donijelo je da se suđenje, na prijedlog tužiteljstva, zatvori za javnost radi zaštite interesa maloljetnih oštećenih. Na suđenju su prisutni roditelji ubijene djece, dva tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu i glavni tužitelj. Suđenje je u tijeku.

