Atraktivne legice u prvim redovima plesale uz Matićeve hitove: Dama u koži kao da je sišla s piste

Pjevač Saša Matić (48) nastupio je u subotu, 2. svibnja, u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje je održao koncert pred ispunjenom dvoranom. Uz brojne obožavatelje, prostor su ispunile i dotjerane Osječanke, pa su “zgodne legice” dodatno obilježile atmosferu večeri.

Na početku koncerta obratio se publici zahvalivši na dočeku i istaknuo kako se uvijek rado vraća u Slavoniju. Tijekom večeri izveo je hitove poput “Kralj izgubljenih stvari“, “Poklonite mi nju za rođendan“, “Nađi novu ljubav“, “Ružmarin“, “Idemo anđele“ i “Sve bi ja i ti“, koje je publika pjevala zajedno s njim.

U jednom dijelu koncerta odao je počast velikanima regionalne glazbe, među kojima su Oliver Dragojević i Halid Bešlić, istaknuvši važnost njihovih pjesama koje i dalje žive među publikom.

