PRAVA MODNA BAJKA /

Zanosna plavuša u ružičastoj haljini i srebrenim štiklama ukrala sve poglede na zadarskoj špici

Foto: Bojan Bogdanić/eZadar
Dan nakon Praznika rada zadarska špica ponovno je oživjela u punom sjaju. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne Zadrane i prve  goste u centar grada, gdje se tražilo mjesto više na terasama, a gradske ulice pretvorile su se, po običaju, u modnu pistu na otvorenom.

Poglede je posebno privlačila plavuša u dugoj ružičastoj haljini koja je kombinaciju upotpunila neodoljivom torbicom u obliku srca i srebrnim potpeticama. Elegantno, razigrano i upečatljivo izdanje pokazalo je da se i u ležernoj šetnji može zablistati.

Tko je sve prošetao zadarskom špicom i kakve su modne kombinacije obilježile dan nakon praznika, pogledajte u galeriji portala eZadar i fotografa Bojana Bogdanića.

2.5.2026.
17:57
Hot.hr
Bojan Bogdanić/eZadar
ZadaršpicaModne Kombinacije
