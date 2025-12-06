Tko je supruga Saše Matića? Lijepa Anđelija pojavila se u Areni i sve oči bile su na njoj

Sinoćnji koncert Saše Matića (47) u prepunoj Areni Zagreb još jednom je dokazao zašto ga publika smatra jednim od najomiljenijih regionalnih glazbenika. Više od 20 tisuća obožavatelja pjevalo je s njim hit za hitom, a među njima su bile i dvije osobe koje mu znače najviše — supruga Anđelija i 18-godišnja kći Tara, rijetko viđene u javnosti, ali uvijek uz njega u najvažnijim trenucima.

Anđelija Matić, koja već godinama prati Sašu na ključnim koncertima, sinoć je plijenila pažnju svojom prepoznatljivom, nenametljivom elegancijom. U jednostavnoj tamnoj kombinaciji, povučena i diskretna, ipak nije prošla nezapaženo. Posjetitelji su je odmah prepoznali, iako se rijetko eksponira — baš kao i njihove kćeri Aleksandra i Tara, koje roditelji strogo drže podalje od javne pozornosti.

Ljubav započela slučajno — i traje već više od 20 godina

Saša i Anđelija vjenčali su se 2003. godine, a njihova ljubavna priča možda zvuči kao iz filma. Sve je počelo sasvim slučajno, jedne večeri u klubu u kojem je Saša nastupao. Zajednički prijatelj ih je upoznao, a, kako Saša često kaže, od tog trenutka više se nisu razdvajali.

“Onog trenutka kad shvatite da pokraj sebe imate prvenstveno prijatelja i nekoga na koga se možete osloniti… onda znate da je potraga završena”, rekao je pjevač u jednom inter­vjuu objašnjavajući zašto je odlučio zaprositi Anđeliju.

Danas, nakon više od dva desetljeća braka, slove za jedan od najskladnijih parova na estradi. Saša nerijetko ističe da je obitelj za njega “nešto najsvetije” te da ljubav i međusobno poštovanje čuvaju njihovu vezu.

“Još se trudim osvajati je kao kad je sve počelo… i svaki se dan ponovno zaljubim u nju kao da je prvi put”, rekao je Matić, dodajući da je pažnja koju svakodnevno poklanjaju jedno drugom ključ njihova uspjeha.

Nenametljiva, odana i uvijek u sjeni — ali ključna Sašina snaga

Iako ne traži reflektore, Anđelija je godinama jedna od najčvršćih karika u Sašinom privatnom i profesionalnom životu. Sinoćnja Arena još je jednom pokazala da je Saša najjači upravo onda kada je njegova obitelj uz njega — skromna, tiha i nenametljiva, ali neprocjenjiva.

