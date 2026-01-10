Dinamo uskoro završava prvi posao u 2026.?
Zainteresiranost Dinama za desnim bekom Vukovara Paulom Bismarckom Tabinasom nije nova vijest. Još od studenog Modri prate filipinskog reprezentativca, a sada je izašla vijest kako bi se igrač Vukovara Modrima mogao priključiti ranije od očekivanog.
Naime, iako Tabinasu ugovor istječe na ljeto te tada može doći kao slobodan igrač, Dinamo je spreman Tabinasa dovesti već sada i za to Vukovaru platiti 100 tisuća eura, piše Index. Očito su u Maksimiru odlučili kako ne žele riskirati da opet dođu u situaciju u kojoj su bili kroz čitavi studeni i prosinac, gdje su poziciju desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića morali krpati s krilima (Mateo Lisica), stoperima (Kevin Theophile i Niko Galešić) te juniorima (Noa Mikić).
Olakotna je okolnost za Dinamo i to što Tabinas ne želi produžiti ugovor s Vukovarcima, koji su ga zbog toga izbacili iz momčadi. Tabinas je standardni reprezentativac Filipina s 19 nastupa za svoju nacionalnu vrstu, a boje Vukovara brani od 2023. Ove sezone je u devet utakmica imao jednu asistenciju, a Transfermarkt ga procjenjuje na 200 tisuća eura. Zanimljivo, ako potpiše za Dinamo tamo će ga dočekati njegov bivši izbornik, Albert Capellas, koji u Dinamu radi kao šef nogometne škole.
