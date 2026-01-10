Dinamo uskoro završava prvi posao u 2026.?

Zainteresiranost Dinama za desnim bekom Vukovara Paulom Bismarckom Tabinasom nije nova vijest. Još od studenog Modri prate filipinskog reprezentativca, a sada je izašla vijest kako bi se igrač Vukovara Modrima mogao priključiti ranije od očekivanog.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, iako Tabinasu ugovor istječe na ljeto te tada može doći kao slobodan igrač, Dinamo je spreman Tabinasa dovesti već sada i za to Vukovaru platiti 100 tisuća eura, piše Index. Očito su u Maksimiru odlučili kako ne žele riskirati da opet dođu u situaciju u kojoj su bili kroz čitavi studeni i prosinac, gdje su poziciju desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića morali krpati s krilima (Mateo Lisica), stoperima (Kevin Theophile i Niko Galešić) te juniorima (Noa Mikić).

Olakotna je okolnost za Dinamo i to što Tabinas ne želi produžiti ugovor s Vukovarcima, koji su ga zbog toga izbacili iz momčadi. Tabinas je standardni reprezentativac Filipina s 19 nastupa za svoju nacionalnu vrstu, a boje Vukovara brani od 2023. Ove sezone je u devet utakmica imao jednu asistenciju, a Transfermarkt ga procjenjuje na 200 tisuća eura. Zanimljivo, ako potpiše za Dinamo tamo će ga dočekati njegov bivši izbornik, Albert Capellas, koji u Dinamu radi kao šef nogometne škole.

POGLEDAJTE VIDEO: Analiza poraza Hrvatske od Njemačke: Evo što treba popraviti