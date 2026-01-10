FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOLAZI REPREZENTATIVAC /

Dinamo uskoro završava prvi posao u 2026.?

Dinamo uskoro završava prvi posao u 2026.?
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Zanimljivo, ako potpiše za Dinamo tamo će ga dočekati njegov bivši izbornik, Albert Capellas, koji u Dinamu radi kao šef nogometne škole.

10.1.2026.
15:50
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zainteresiranost Dinama za desnim bekom Vukovara Paulom Bismarckom Tabinasom nije nova vijest. Još od studenog Modri prate filipinskog reprezentativca, a sada je izašla vijest kako bi se igrač Vukovara Modrima mogao priključiti ranije od očekivanog.

Naime, iako Tabinasu ugovor istječe na ljeto te tada može doći kao slobodan igrač, Dinamo je spreman Tabinasa dovesti već sada i za to Vukovaru platiti 100 tisuća eura, piše Index. Očito su u Maksimiru odlučili kako ne žele riskirati da opet dođu u situaciju u kojoj su bili kroz čitavi studeni i prosinac, gdje su poziciju desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića morali krpati s krilima (Mateo Lisica), stoperima (Kevin Theophile i Niko Galešić) te juniorima (Noa Mikić).

Olakotna je okolnost za Dinamo i to što Tabinas ne želi produžiti ugovor s Vukovarcima, koji su ga zbog toga izbacili iz momčadi. Tabinas je standardni reprezentativac Filipina s 19 nastupa za svoju nacionalnu vrstu, a boje Vukovara brani od 2023. Ove sezone je u devet utakmica imao jednu asistenciju, a Transfermarkt ga procjenjuje na 200 tisuća eura. Zanimljivo, ako potpiše za Dinamo tamo će ga dočekati njegov bivši izbornik, Albert Capellas, koji u Dinamu radi kao šef nogometne škole.

POGLEDAJTE VIDEO: Analiza poraza Hrvatske od Njemačke: Evo što treba popraviti

Albert CapellasDinamoVukovar 1991Hnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOLAZI REPREZENTATIVAC /
Dinamo uskoro završava prvi posao u 2026.?