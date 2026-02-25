Američki heroj u borbi za medalju dobiva od Trumpa priznanje kakvo nema nitko u hokeju

Jedan od ključnih ljudi u pohodu američke reprezentacije na olimpijsko zlato uskoro će primiti jedno od najviših priznanja koje Sjedinjene Američke Države dodjeljuju civilima. Vratar američke hokejaške reprezentacije, Connor Hellebuyck, bit će odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode, izjavio je predsjednik Donald Trump tijekom obraćanja o stanju nacije.

Predsjednička medalja slobode najviše je civilno odličje u SAD-u, a tijekom povijesti primilo ju je 671 istaknuto ime iz svijeta sporta, kulture i javnog života. Među njima su legende poput Michael Jordan, Simone Biles, Megan Rapinoe, Joe DiMaggio i Babe Ruth.

Prema informacijama ESPN-a, Hellebuyck bi mogao postati prvi hokejaš kojemu je dodijeljeno to priznanje

Predsjednik je u govoru istaknuo kako je odluku želio podijeliti s ostatkom reprezentacije. U šali je poručio da nagrada neće biti uručena ako se itko usprotivi, no svi su suigrači bez oklijevanja podržali prijedlog.

U trenutku objave, Hellebuyck je uz osmijeh zahvalio gestom ruke na srcu, dok je dvoranom odjekivao pljesak. Igrači američke reprezentacije, odjeveni u plave majice s natpisom „USA“ i s osvojenim zlatnim medaljama oko vrata, izazvali su ovacije i povike podrške.

U finalu protiv Kanade, Hellebuyck je briljirao s čak 41 obranom, čime je postavio temelje pobjedi. No, nije ostao samo na obrambenoj ulozi, sudjelovao je i u akciji koja je dovela do pobjedničkog pogotka u produžetku, kada je strijelac bio Jack Hughes.

Vratar koji nastupa za Winnipeg Jets tako je postao simbol američkog sportskog trijumfa i sada ulazi u društvo najvećih, ne samo kao šampion na ledu, već i kao sportaš čiji je doprinos prepoznat na nacionalnoj razini.

