Dinamo pronašao rješenje za najveći problem? Evo tko bi trebao potpisati za Modre

Dinamo već neko vrijeme ima velikih problema s pozicijom desnog beka. Još od ranije je ozlijeđen Ronael Pierre-Gabriel, a na utakmici s Vukovarom u Vinkovcima ozlijedio se Moris Valinčić. Tu je i mladi Noa Mikić, ali Plavi su tu „rak-ranu“ krpali s igračima kojima to nije prirodna pozicija.

Mario Kovačević je u utakmici sa Celtom Vigo probao s Kevinom Theophilom, u prvenstvu s Mateom Lisicom, a u kupu je jedno poluvrijeme na desnom beku odradio i Fran Topić koji je inače centralni napadač. A sada bi se taj problem napokon trebao riješiti. Naime, ako je vjerovati Sportskim novostima, Dinamo bi trebao dovesti „Japanca“. Prema informacijama tih novina, igrač kojeg Dinamo „šmeka“ rođen je u Japanu, pa su izvori bliski tim novinama pretpostavili da se govori o Riku Handu koji je cijenjen u zemlji izlazećeg sunca, no postoji i jedna druga opcija. To bi mogao biti i Paul Bismarck Tabinas – igrač Vukovara, koji je rođen u Japanu. Njega je voditelj Dinamove akademije Albert Capellas trenirao kao izbornik Filipina, a Tabinas bi u Dinamo mogao stići besplatno jer mu ugovor ističe na kraju sezone. Postoji i šansa da će Tabinas stići tek sljedeće godine nakon isteka ugovora, budući da istog dana ističe ugovor Pierreu Gabrielu za kojeg se, iako je u Karlovcu bio u zapisniku, ne zna koliko je spreman igrati. Sportske novosti također navode kako je Dinamo obnovio želju za Brazilcem Marcelom Ryanom koji igra na poziciji napadača i ove je sezone postigao 13 golova u 33 utakmice.

