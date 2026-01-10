Europa na rubu političkog potresa: Gledamo li početak Orbanovog pada? U susjedstvu se kuha još nešto

Politička 2026. godina već sada se nazire kao jedna od najuzbudljivijih i najneizvjesnijih u posljednjem desetljeću. Već od samog početka godine, predsjedničkim izborima u Portugalu, započinje niz izbornih procesa koji će obilježiti političku scenu Europe i svijeta, a kulminacija stiže krajem godine prvim velikim testom za američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše Klix.ba.

Mađarska pred povijesnim izborima

Najviše pozornosti u Europi privlače parlamentarni izbori u Mađarskoj, zakazani za proljeće. Građani će tada po prvi put nakon 2010. imati ozbiljnu i popularnu alternativu vladajućem Fideszu premijera Viktora Orbána. Oporbu predvodi Peter Magyar, bivši Orbanov bliski suradnik, koji je 2024. preuzeo vodstvo stranke Tisza s jasnim ciljem rušenja dugogodišnje vlasti. Već u listopadu iste godine, samo mjesec dana nakon što je postao predsjednik stranke, Tisza je prema anketama prešla u blago vodstvo. Do ljeta 2026. ta se prednost povećala na više od deset posto.

Orbán je pokušao vratiti dio izgubljenih birača povećanom potrošnjom javnog novca, posebno prema umirovljenicima i socijalno ugroženima, no ankete pokazuju da je riječ o kratkoročnom efektu. Ako Magyar pobijedi, Mađarska bi se oprostila od 16-godišnje vladavine jednog od najkontroverznijih europskih lidera, što bi imalo snažan odjek u Europskoj uniji i Ukrajini, s obzirom na Orbanove bliske odnose s Rusijom.

Trumpov prvi veliki test u Bijeloj kući

U studenom se pozornost seli preko Atlantika. Amerikanci biraju novi saziv Predstavničkog doma i nešto više od trećine Senata, a ovi izbori smatraju se najvećim izazovom za Donalda Trumpa u aktualnom mandatu. Tradicionalno, stranka predsjednika gubi na takozvanim „midtermsima“, a analitičari upozoravaju da bi republikanci mogli doživjeti još teži poraz nego što se očekuje. Iako se nadaju zadržavanju kontrole nad Senatom, u Predstavničkom domu predviđa im se značajan gubitak mandata.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je velik broj republikanskih zastupnika već najavio povlačenje iz politike, što će proljeće obilježiti žestokim unutarstranačkim borbama za kandidature. Demokrati, iako i sami opterećeni unutarnjim podjelama, osobito zbog odnosa prema Izraelu i ratu u Gazi, mogli bi profitirati „ni krivi ni dužni“. Unatoč Trumpovim tvrdnjama da je „najpopularniji predsjednik u povijesti“, ankete ga označavaju kao glavnog krivca za mogući gubitak kontrole nad Kongresom u drugoj polovici mandata.

Skandinavija bira novi politički smjer

Europa će u drugom dijelu godine ponovno biti u fokusu. U rujnu parlamentarne izbore održava Švedska, gdje ankete sugeriraju promjenu aktualne većine. Liberali i Kršćanski demokrati balansiraju oko izbornog praga, Centristi bilježe pad potpore, dok Socijaldemokrati rastu i mogli bi postati relativni pobjednici izbora.

Krajem listopada na birališta izlaze i građani Danske. Socijaldemokrati ondje bilježe snažan pad potpore, dok se kao najveći dobitnici nameću Zelena ljevica, Liberalna alijansa i populistički Danski demokrati.

Slovenija i ostatak Europe zatvaraju superizbornu godinu

U ožujku će se održati parlamentarni izbori u Sloveniji, gdje ankete predviđaju povratak SDS-a Janeza Janše na vlast, ispred pokreta Svoboda aktualnog premijera Roberta Goloba. Uz sve navedeno, godinu će dodatno obilježiti predsjednički izbori u Bugarskoj te izbori za Senat u Češkoj, čime 2026. potvrđuje status superizborne godine.

