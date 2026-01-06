Što ako se NATO raspadne? Božo Kovačević otkriva scenarije i dodaje: 'Balkan je bure baruta'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je "vrlo ozbiljan" u vezi s aneksijom Grenlanda i da je to potrebno za "nacionalnu sigurnost", uslijedila je oštra reakcije iz Europske unije.

"Danska i Grenland, i samo oni, odlučuju o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda", poručili su u zajedničkoj poruci čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske.

Danska premijerka Mette Frederiksen, prije reakcije iz Europe, rekla je da bi američko "posezanje za Grenlandom bio kraj NATO-a".

Francuzi su također na svom službenom X-u francuske vojske objavili znakovit post sa slikom francuskih vojnika na snijegu uz poruku: 'Trebate pojačanje?'

Nju su u Danskoj protumačili kao poruku SAD-u i potporu Danskoj da sačuva suverenitet nad Grenlandom. Danska je također sazvala u utorak za 18 sati sastanak svog Odbora za vanjsku politiku na kojem će raspraviti odnose Kraljevstva Danske sa SAD-om. Neuobičajeno - bit će to sastanak u posebno osiguranoj sobi u koju se ne smije unijeti ni šalica kave, koja nema prozore i koja je posebno osigurana.

Klima li se savez NATO-a?

Stvari se odvijaju munjevitom brzinom, do jučer čvrsto savezništvo u NATO-u gotovo je preko noći počelo klimati, odnosi između SAD-a i Europske unije duboko su poremećeni. Da Trump misli ozbiljno kada iznosi svoje najave, koliko god u nekom to trenutku zvučalo nemoguće, akcija otmice venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, potvrđuje da je on itekako ozbiljan.

O najnovijim zbivanjima i o tome je moguće da se NATO raspadne te što to znači za našu regiju, razgovarali smo s bivšim diplomatom Božom Kovačevićem.

Sve ove reakcije prema mišljenju njegovu govori o ozbiljnosti nove situacije u kontekstu međunarodnih odnosa.

Kovačević: 'Europljani su shvatili'

"Očito je da su sad i Europljani počeli prihvaćati kao ozbiljne najave predsjednika Trumpa. Napokon su Europljani osvijestili činjenicu da se Trumpova Amerika razlikuje od one Amerike koja je stvarala Ujedinjene nacije, koja je potaknula stvaranje NATO saveza i koja je podržala stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik iz koje je nastala Europska unija", kaže Kovačević.

Nastavlja da je jasno da dosadašnje savezništvo SAD-a i Europe više ni izdaleka nije "samorazumljivo".

"U strategiji nacionalne sigurnosti, predsjednik Trump jasno je poručio europskim državama da će ih smatrati saveznicima - ako budu provodile onakve politike kakve on zahtijeva. U suprotnom - Europa ili pojedine europske države - neće biti saveznice Amerike", podsjeća Kovačević.

Nastavio je da je Trump otvoreno iskazao bojazan da države, koje su ujedno i članice NATO-a, neće moći biti saveznice SAD-a i to zbog demografskih promjena koje su posljedica nekontrolirane imigracije.

'SAD nije definirao Rusiju kao prijetnju'

"U toj američkoj strategiji nacionalne sigurnosti o Rusiji je rečeno samo nekoliko rečenica. Glavna poruka je da je Amerika zainteresirana za stabilizaciju strateških odnosa s Rusijom. Dakle, Rusija nije definirana kao prijetnja - za Europu Rusija je prijetnja. Sve to govori o sve većem razilaženju između Sjedinjenih Država i dosadašnjih europskih saveznica i upravo je nevjerojatno da Europljani nisu shvatili ozbiljno Trumpa još u vrijeme njegovog prvog mandata i da se nisu pripremili za njegov drugi mandat", komentira.

Balkan kao bure baruta

Na pitanje, ako se raspadne NATO, u kakvoj je poziciji Hrvatska s obzirom na to da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otvoreno izražava neprijateljstvo prema Hrvatskoj, dok mađarski Viktor Orban neprestano stvara nelagodu (sjetimo se samo ekscesa s kartama od prije nekoliko godina u kojima je Mađarska proširena do hrvatskog Jadrana), te je li Balkan opet postao "bure baruta", Kovačević bez dvojbe odgovara:

"Da. Ali treba reći i to da Balkan to postaje - ne samo zato što su vladajuće elite u nekim balkanskim zemljama raspoložene tako da žele stvoriti bure baruta - nego zato što čimbenici, koji uvelike određuju globalnu politiku, naprosto svojim ponašanjem potiču takvo ponašanje lokalnih moćnika".

'Trebamo biti nervozni'

Opet, na pitanje trebamo li biti nervozni, kaže: "Trebamo biti nervozni, ali ne trebamo paničariti. Ja mislim da je jasan imperativ postavljen pred Europu. Ona se treba uspostaviti, konstituirati kao uvjerljiv igrač u sustavu međunarodnih odnosa, kao igrač koji je samostalan i koji će samostalno definirati svoju vanjsku i sigurnosnu politiku - i u odnosu prema Rusiji - i u odnosu prema Kini - i u odnosu prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dosad je Europa dopuštala da joj Amerika određuje vanjsku i sigurnosnu politiku. A to je bilo pogrešno."

Upad SAD-a u Venezuelu, otmica Madura i njegovo otpremanje na suđenje u SAD mnogi su protumačili kao povratak svijeta u kojem vladaju mišići, a međunarodno pravo, suverenitet i diplomacija kao da su pali u drugi plan.

Ima li Europa "mišiće", dovoljno snažan oslonac da se postavi kao igrač koji može parirati drugim silama, odnosno ima li EU dovoljno naoružanja da je netko shvati ozbiljno?

'Europa ima oružje, ali...'

Kovačević odgovara: "Europa ima dovoljno oružja, samo što to oružje može biti učinkovito upotrijebljeno samo u kontekstu NATO saveza. Europa nije konstituirana kao kao entitet koji bi samostalno, neovisno o NATO u, mogao organizirati kolektivnu obranu. A ako bi se NATO raspao, odnosno ako bi Amerika odbila biti jamac unutar NATO saveza, Europa se mora osamostaliti i ja mislim da bi puno lakša bila provedba tehničkog osamostaljenja u smislu definiranja zajedničkog zapovjedništva i neke koordinacije vojnih snaga. To bi bilo puno lakše od onoga što je prethodno nužno postići, a to je političko jedinstvo unutar Europske unije."

No dodaje i da za sad nema pretpostavke da se stvori odlučnost da se sve zemlje članice Europske unije odreknu dijela suvereniteta u korist konstituiranja Europe kao subjekta međunarodnih odnosa.

Kovačević zaključuje da bi Europa trebala razraditi plan NATO-a saveza bez SAD-a i kako brzo provesti tehničke pripreme.

