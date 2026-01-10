FREEMAIL
UŽAS U NOĆI /

Nezapamćena tragedija kod Dvora: Muškarac se ugušio u vlastitoj kući, svemu kumovala jedna stvar

Nezapamćena tragedija kod Dvora: Muškarac se ugušio u vlastitoj kući, svemu kumovala jedna stvar
Foto: Rtl Danas

O svemu se oglasila sisačko-moslavačka policija, tijelo poslali na obdukciju

10.1.2026.
16:04
danas.hr
Rtl Danas
U mjestu Rujevac na području općine Dvor, preminuo je 86-godišnji muškarac, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

 Policija javlja kako se unesrećeni ugušio dimom nakon što se zapalila električna grijalica u kući. Nesreća se dogodila u noći s četvrtka na petak.

"Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kojim je utvrđeno da je do nesretnog slučaja došlo uslijed zapaljenja električne grijalice koja je izazvala stvaranje intenzivnog dima od kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja 86-godišnjaka. Tijelo preminulog prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija", stoji u priopćenju policije.

