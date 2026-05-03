Zagrepčanke odredile proljetni dress code! Teško je odabrati samo koja ima bolje i duže noge

Proljeće izmami modne igre na zagrebačku špicu, a centar grada mjesto je gdje se to najbolje vidi. Zagrepčanke i uvijek potvrđuju zašto ih se s razlogom smatra pravim modnim referencama.

Minići i kratke hlače u prvom su planu, naglašavajući noge i samopouzdanje koje ide uz njih. Od odvažnih kombinacija s visokim čizmama do opuštenijih varijanti s tenisicama i mokasinkama, svaka kombinacija nosi svoj prepoznatljiv pečat.

U outfitima se izmjenjuju basic komadi, suknjice, hlačice i oversized sakoi, stvarajući balans između ležernog i trendi izgleda. Špica tako ostaje modna pozornica na otvorenom, gdje Zagrepčanke bez konkurencije oblikuju stil i inspiriraju proljetne kombinacije.