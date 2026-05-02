Konji divljaju, motori urlaju! U Mostaru sve 'gori' od brzine, pogledajte fotografije

Mostarska pista ove subote pretvorila se u središte ludila. Više od 220 natjecatelja stišće gas do kraja u utrci ubrzanja "1/4 Mile Street Race – Champions Cup 2026", jednom od najatraktivnijih automobilističkih događaja u regiji, piše Bljesak.info.

Kvalifikacije su već u punom jeku, a tribine i okolica staze pune se gledateljima koji prate okršaje vozača iz cijele regije i inozemstva.

Sve je moguće vidjeti - od brutalno modificiranih benzinaca do električnih projektila poput Tesla Plaida. Brojke su dosta visoke -gotovo 100.000 konjskih snaga na jednom mjestu, uz prosjek od čak 416 KS po vozilu. Rekordan broj vozila s više od 1000 konjskih snaga dodatno podiže razinu uzbuđenja

Mostar je i ove godine potvrdio status regionalnog središta brzine – uz ogroman interes publike i atmosferu koja se samo može doživjeti.