Što povezuje Willa Smitha, Stevea Aokija i Marca Anthonyja?

Sva trojica vlasnici su timova u UIM E1 Svjetskom prvenstvu, prvom svjetskom prvenstvu potpuno električnih trkaćih glisera koje velikim koracima mijenja svijet vodenih sportova.

Formula 1 na vodi

Opisano kao 'Formula 1 na vodi', E1 prvenstvo donosi uzbuđenje oktanskog cirkusa na morske i jezerske površine, ali uz jednu ključnu razliku: umjesto buke i ispušnih plinova, ovim spektaklom dominira tihi zvižduk električne energije. Riječ je o jedinom prvenstvu takve vrste koje je odobrila Međunarodna motonautička unija (UIM), a njegov suosnivač je Alejandro Agag, poduzetnik koji stoji i iza uspješnih projekata Formule E i Extreme E.

Foto: FRANCOIS ASAL

U središtu natjecanja je RaceBird, futuristički gliser koji koristi tehnologiju hidroglisera. To znači da se pri određenim brzinama trup plovila izdiže iznad vode, doslovno 'leteći' na podvodnim krilima. Ovakav dizajn smanjuje otpor i omogućuje postizanje brzina od gotovo 60 milja na sat (oko 93 km/h), pružajući gledateljima nevjerojatan vizualni doživljaj. Utrke se održavaju na atraktivnim lokacijama diljem svijeta, od Džede i Monaka do Miamija, pretvarajući poznate obale u trkaće arene.

Zvjezdana postava vlasnika

Ono što E1 izdvaja od drugih sportskih natjecanja impresivan je popis vlasnika timova, koji dolaze iz svijeta sporta, glazbe i filma. Will Smith predvodi tim Westbrook Racing, Steve Aoki je na čelu Aoki Racing Teama, dok je Marc Anthony vlasnik tima Miami. Njihov angažman nije samo marketinški trik. 'Svi oni dolaze iz svijeta sporta i zabave jer pokušavamo pronaći savršenu točku između ta dva svijeta kako bismo izgradili uzbudljivu sportsku ponudu', izjavio je suosnivač Rodi Basso.

Foto: Shiv Gohil

Popis zvijezda tu ne staje. Sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady, čiji je tim osvojio inauguracijsku sezonu 2024. godine, također ima svoj tim. Pridružili su mu se i teniska legenda Rafael Nadal, košarkaš LeBron James, nogometaš Didier Drogba te indijska kriket ikona Virat Kohli. Njihova prisutnost daje prvenstvu globalnu prepoznatljivost i privlači publiku koja možda inače ne bi pratila vodene sportove.

Sport s misijom i pogledom u budućnost

E1 u svojoj srži, prvenstvo nosi snažnu poruku o održivosti i zaštiti vodenih ekosustava. Cilj je iskoristiti platformu za promicanje električne tehnologije i poticanje inovacija koje će pomoći u očuvanju rijeka, jezera i oceana. 'Želimo održivost učiniti cool. Dođete na naše događaje, sjajno se zabavite i usput vidite kako će izgledati budućnost mobilnosti na vodi', objasnio je Basso.

Format natjecanja također je jedinstven. Svaki tim čine muški i ženski pilot koji se izmjenjuju tijekom trkaćeg vikenda, a njihovi se zajednički rezultati zbrajaju. Ovo pravilo osigurava ravnopravnost spolova, što je rijetkost u svijetu motosporta.

Foto: E1 PRESS

Nakon uspješnog starta, prvenstvo ima ambiciozne planove za širenje. U planu je povećanje broja timova s devet na dvanaest te broja utrka sa sedam na petnaest, s ciljem da se natjecanje održi na svim kontinentima. Prvenstvu se ove godine 2026. pridružio tim iz Monaka, što potvrđuje rastući interes za ovu električnu revoluciju na vodi.

Prilika za praćenje ovog spektakla pruža se već ovog vikenda, 24. i 25. travnja, kada se utrke održavaju na talijanskom jezeru Como, a vrijedi istaknuti i da prvenstvo u lipnju stiže u Dubrovnik. Događanja se mogu pratiti uživo na platformi Voyo: današnja utrka počinje od 13:50, a sutrašnja od 16 sati.

Spoj vrhunske tehnologije, sportskog uzbuđenja, zvjezdane snage i ekološke svijesti čini E1 prvenstvo jedinstvenim fenomenom. Will Smith, Steve Aoki i Marc Anthony samo su neka od lica koja predvode ovu priču.