Bad Blue Boysi se sjetili trenutka s početka Domovinskog rata

Dinamo je u subotu u Velikoj Gorici slavio 2-1 protiv Gorice pogocima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. U blijedoj utakmici s Dinamove strane najbolju su partiju još jednom pružili njihovi navijači, koji su cijelu utakmicu navijali.

Dinamo je rano poveo, već u petoj minuti preko Hoxhe, da bi se Gorica preko Jurice Pršira vratila u igru već u 12. minuti. Nakon toga smo gledali veoma blijedu igru sve do kraja utakmice, kada je u zadnjih 15-ak minuta Gorica dvaput mogla povest prije nego Bakrar pogađa za 2-1.

Tijekom utakmice Bad Blue Boysi su se prisjetilii trenutka od prije 25 godina. Boysi su razvili transparent u čast 12 poginulih hrvatskih policajaca koji su stradali u zasjedi 2. svibnja 1991. u Borovu naselju.

Kakvu su atmosferu Boysi priredili tijekom utakmice, pogledajte u galeriji iznad teksta.

