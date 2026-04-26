Dinamo prvak, a ono što su Boysi napravili na Maksimiru sve je oduševilo

Dinamo je i službeno novi prvak Hrvatske nakon remija Hajduka i Rijeke, a titulu slavi pred svojim navijačima na Maksimiru protiv Varaždina. Atmosfera je svečana od samog početka, a tribina Sjever dolje ispunjena je Bad Blue Boysima koji su pripremili veliku koreografiju.

Na koreografiji su istaknute godine 1911. i 2026., kao simbol poveznice s Građanskim, klubom iz kojeg Dinamo vuče povijesne korijene i čiji se osnutak danas obilježava kao klupski rođendan.