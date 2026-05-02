Kovačević šokirao sastavom protiv Gorice: Dva ponajbolja igrača ostavio na klupi

33. kolo SuperSport HNL-a 0 Gorica : 0 Dinamo

SASTAVI:

Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Perić, Filipović, Čabraja - Trontelj, Pozo, Bakić, Bogojević - Pršir, Pavičić - Erceg

Dinamo (4-2-3-1): Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez Vinlof - Soldo, Mišić, Vidović - Bakrar, Beljo, Hoxha

Najava

Od 16 sati imat ćemo priliku gledati prvi susret 33. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Gorice.

Novi prvak Hrvatske gostuje u Turopolju kod trenutačno šestoplasirane momčadi prvenstva u njihovom petom međusobnom susretu ove sezone. Zasad Gorica ima jednu, a Dinamo tri pobjede.

Plavi u ovaj susret ulaze u nevjerojatnoj formi. Posljednji put u prvenstvu izgubili su početkom studenog, kada je u sklopu 13. kola od njih bolja bila Istra, a od tada su nanizali 19 utakmica, od kojih su 16 pobijedili, a tri remizirali. Unatoč osvojenom naslovu prvaka, Dinamo želi nastaviti sjajnu formu, a na putu će mu biti neugodna Gorica.

Turopoljci pak susret s Dinamom dočekuju nakon što su skinuli "kamen sa srca". Gorica je napokon počela koristiti brojne šanse koje stvara te je uspjela doći na šesto mjesto, s pet bodova manje od četvrte Rijeke. Kada bi Gorica pobijedila u ovoj utakmici, ne bi samo šokirala sve već bi se i aktivno uključila u borbu za Europu.

POGLEDAJTE VIDEO: Produženi vikend u znaku Formule 1