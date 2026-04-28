Trener Gorice nakon pobjede nad Istrom: 'Bez njega nismo ista momčad, on nam daje ritam'

U susretu 32. kola SuperSport HNL-a Gorica je na domaćem terenu slavila protiv Istre 1961 rezultatom 1:0 te se tom pobjedom popela s osme na šestu poziciju prvenstvene ljestvice.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 31. minuti kada je Jurica Pršir zatresao mrežu gostiju. Bio je to njegov šesti ovosezonski pogodak, čime je dodatno potvrdio status najboljeg strijelca Gorice.

U nastavku susreta Gorica je kontrolirala igru i tražila drugi pogodak. U 68. minuti pokušao je i Pozo, no vratar Istre bio je siguran i obranio njegov udarac, čime je zadržao svoju momčad u igri do samog kraja.

Nakon utakmice trener Gorice istaknuo je važnost Ikera u momčadi, naglasivši kako njegova prisutnost značajno utječe na ritam igre. Dodao je da ekipa bez njega ne izgleda isto te da Španjolac daje dodatnu stabilnost i dinamiku u sredini terena.