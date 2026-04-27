FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPUŠTA KORMILO /

Talijani su van mode! Čak i Slovačka mijenja izbornika: 'Složili smo se da neće nastaviti'

Talijani su van mode! Čak i Slovačka mijenja izbornika: 'Složili smo se da neće nastaviti'
×
Foto: NORBERT SKALIČAN/News and Media/Profimedia

Slovačka je pod vodstvom 57-godišnjeg Talijana stigla do osmine finala Eura 2024. godine

27.4.2026.
22:18
Hina
NORBERT SKALIČAN/News and Media/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Talijanski stručnjak Francesco Calzona (57) odstupio je s mjesta izbornika slovačke reprezentacije nakon četiri godine, objavio je u ponedjeljak Slovački nogometni savez (SFZ).

Slovačka je pod vodstvom 57-godišnjeg Talijana stigla do osmine finala Eura 2024. godine, ali se nije uspjela kvalificirati za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, izgubivši od Kosova u doigravanju.

"Nakon otvorene rasprave složili smo se da Calzona neće nastaviti s nacionalnom momčadi," kazao je dopredsjednik SFZ-a Karol Belanik.

Dodao je da se SFZ i Calzona nisu uspjeli dogovoriti o duljini novog ugovora jer je savez ponudio dvije godine, dok je trener želio više.

Calzona je bio pomoćni trener u Napoliju od 2015. do 2018. i 2021. do 2022., a potpisao je za Slovačku 2022. godine na preporuku bivšeg veznog igrača Napolija i Slovačke Mareka Hamšika.

Također, je bio glavni trener Napolija četiri mjeseca na kraju sezone 2023/24.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
