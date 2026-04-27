Luka Modrić uspješno je operiran: Dalić poslao poruku koja diže optimizam uoči SP-a

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

27.4.2026.
19:33
Hina
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić podvrgnut je operativnom zahvatu na lijevoj  jagodičnoj kosti koja je stradala u zračnom dvoboju s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem tijekom prvenstvene utakmice 34. kola Serie A u Milanu.

Liječnička služba hrvatske reprezentacije od prvog je trenutka u stalnom kontaktu s liječnicima Milana i kapetanom Vatrenih, kao i stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem, obavio je HNS.

"U stalnim smo kontaktima s liječničkom službom Milana te ćemo u koordinaciji s njima i u dogovoru s Lukom pomno pratiti tijek njegova oporavka, a prema dosadašnjim iskustvima s ovakvim ozljedama, vjerujemo da će kapetan biti spreman za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu," rekao je liječnik reprezentacije dr. Tomislav Vlahović.

Modrić je stradao u 75. minuti derbija nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama. Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan "Vatrenih" morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

U početku se činilo da ništa nije preozbiljno. Talijanski mediji navode kako medicinska služba Milana nije Modrića odmah odvezla u bolnicu.  Međutim, ozljeda se pokazala daleko težom. Testovi obavljeni dan nakon derbija koji je završio bez golova, otkrili su prijelom jagodične kosti i Modrić mora na operaciju, što znači da je njegova sezona u Milanu završila.

Još je prerano za bilo kakve prognoze, no sasvim sigurno izbornik Zlatko Dalić s velikom zabrinutošću prati cijelu situaciju. S obzirom na prirodu ozljede, za očekivati je da će Luka na World Cupu zaigrati sa zaštitnom maskom.

"Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tomu biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta," poručio je Dalić.

Podsjetimo, "Vatreni" otvaraju SP utakmicom protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, te zadnji ogled u skupini protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja.

