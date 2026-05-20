Knicksi kreirali čudo: Dogodio se jedan od najvećih preokreta u povijesti playoffa

Jalen Brunson pokrenuo je jedan od najvećih preokreta u povijesti NBA doigravanja, nadoknadivši zaostatak od 22 poena u posljednjoj četvrtini za pobjedu New York Knicksa nad Cleveland Cavaliersima 115-104 nakon produžetka. U prvoj utakmici finala Istočne konferencije koja je odigrana noćas u New Yorku, Brunson je zabio 38 poena i doveo svoju momčad na tri pobjede od prvog NBA finala od 1999. godine.

Nakon dominantnog prolaska kroz prve dvije runde doigravanja, činilo se da Knicksi nemaju nikakvo rješenje protiv Cavsa tijekom prvih 40 minuta. Cleveland je vodio 93-71 sedam minuta i 52 sekunde prije kraja. No Brunson je neumorno napadao Jamesa Hardena i predvodio seriju 18-1 kojom je utakmica ponovno postala neizvjesna, a 19 sekundi prije kraja regularnog dijela košem je izjednačio na 101-101.

Prije toga Brunson je rekao kako je poruka momčadi bila da se bori do kraja kako bi uoči druge utakmice zadržali pozitivan zamah, čak i ako izgube prvi susret.

"Samo nastaviti, vjerovati i boriti se. Korak po korak. Ne možemo sve nadoknaditi u jednom napadu“, rekao je Brunson, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Knicksi su zatim produžetak otvorili serijom 9-0, dok je publika u kultnom Madison Square Gardenu doslovno eruptirala. Navijači su plesali i vrištali po tribinama. New York je tako stigao na samo tri pobjede od svog prvog plasmana u NBA finale još od 1999. godine.

Mikal Bridges dodao je 18 poena, a još trojica igrača Knicksa ubacila su po 13, među njima i OG Anunoby, koji je proradio u završnici nakon što je veći dio utakmice bio izvan ritma u povratku nakon dvije propuštene utakmice zbog istegnuća zadnje lože desne noge.

Donovan Mitchell postigao je 29 poena za Cavalierse, koji su djelovali kao momčad na putu prema trećoj uzastopnoj gostujućoj pobjedi prije potpunog raspada u završnici. Knicksi su ih nakon zaostatka 93:71 nadigrali s nevjerojatnih 44-11.

"Tri četvrtine igrali smo sjajnu košarku. Nažalost, u posljednjoj četvrtini potpuno su nas nadigrali“, izjavio je trener Cavsa Kenny Atkinson.

Knicksi su upisali osmu uzastopnu pobjedu, a druga utakmica igra se u četvrtak, ponovno u New Yorku. New York je u prethodne dvije serije protiv Atlante i Philadelphije protivnike ukupno nadigrao za čak 194 poena razlike. Najveću ukupnu razliku nakon prvih deset utakmica doigravanja u povijesti NBA lige. No nakon što nisu igrali od 10. svibnja, kada su "pomeli“ 76erse u drugom krugu, Knicksi su većinu večeri djelovali zahrđalo, kao da im je duga pauza više odmogla nego pomogla. Do kraja treće četvrtine pogodili su tek četiri trice iz 23 pokušaja, a loše su otvorili i posljednju dionicu.

Ipak, godinu dana nakon što su u finalu konferencije protiv Indiane ispustili 14 poena prednosti u završnici prve utakmice i izgubili nakon produžetka na domaćem parketu, ovoga puta pronašli su napad kada je bilo najpotrebnije.

"Upravo je obrana ono što nas je nosilo cijelo ovo doigravanje i ono po čemu smo posebni. U četvrtoj četvrtini i produžetku ponovno se pojavila“, otkrio je Karl-Anthony Towns i dodao:

"Zahvaljujući tome sada ovdje sjedimo s pobjedom protiv zaista sjajne momčadi.“

Veći preokret u posljednjoj četvrtini NBA doigravanja u posljednjih 30 godina dogodio se samo jednom, kada su Clippersi 2012. nadoknadili 24 poena zaostatka protiv Memphisa u prvoj utakmici serije.

"Ovo se jednostavno ne smije dogoditi. Ali dogodilo se“, izjavio je Mitchell i dodao:

"Nova utakmica je za dva dana. Ne smijemo dopustiti da nam ovo uništi momentum i sve ono što smo gradili. Ovo je jako bolan poraz.“

Knicksi su prošle godine u doigravanju čak tri puta nadoknadili zaostatak od 20 ili više poena. To su njihove najveće serije preokreta još od sezone 1969./70., kada su osvojili prvi od svoja dva NBA naslova.

Evan Mobley upisao je 15 poena i 14 skokova za Cavalierse. Harden je također zabio 15 poena, ali je pogodio samo jednu tricu iz osam pokušaja te imao više izgubljenih lopti (šest) nego pogođenih šuteva iz igre (pet).