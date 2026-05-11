Knicksi pomeli Philadelphiju i uz rekordnu kišu trica prošli u finale Istoka

Košarkaši New York Knicksa drugu godinu zaredo plasirali su se u finale doigravanja Istočne konferencije NBA lige dominantno izbaciviši u drugom krugu Philadelphia 76-erse sa 4-0 u pobjedama, u četvrtoj utakmici igranoj u nedjelju u Philadelphiji bilo je uvjerljivih 144-114 za Knickse.

Od samog početka susret je bio jednosmjeran, prvenstveno zbog nestvarno dobrog vanjskog šuta gostiju. Knicksi su u prvoj četvrtini pogodili čak 11 trica što je izjednačenje rekorda za broj trica neke momčadi u jednoj četvrtini u doigravanju u povijesti. Dodatnu vrijednost tom podatku daje i činjenica kako su u toj kanonadi samo jednom promašili. Stoga su Knicksi već nakon prvih 12 minuta ima 20 koševa prednosti, na odmor su otišli s vodstvom 81-57, a u nastavku je razlika narasla i na 44 prije no što su domaći malo ublažili katastrofu.

Knicksi su utakmicu okončali sa 25 pogođenih trica čime su izjednačili rekord lige u doigravanju, a predvodio ih je neočekivani junak Miles McBride sa 25 ubačaja, od toga sedam trica. Jalen Brunson je dodao 22 za Knickse, dok su kod domaćih jedini vrijedni spomena Joel Embiid sa 24 i Tyrese Maxey sa 17 pogodaka.

Nakon što su u prvom krugu gubili od Atlanta Hawksa sa 1-2, Knicksima je ovo sedma uzastopna pobjeda, a četiri od tih sedam bilo je s najmanje 29 razlike.

U finalu Istoka New York će igrati protiv pobjednika dvoboja Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa u kojem je trenutačni omjer u pobjedama 2-1 za Detroit.

Minnesota Timberwolvesi su u drugom krugu Zapadne konferencije poravnali omjer u pobjedama na 2-2 protiv San Antonio Spursa svladavši ih u svojoj dvorani sa 114-109 u četvrtoj utakmici. Vrlo važan događaj u tom susretu bilo je isključenje najboljeg igrača Spursa Victora Wembanyame nakon tri i pol minute igre u drugoj četvrtini. Tada je Francuz laktom u glavu udario Naza Reida zbog čega su ga suci nakon pregleda snimke isključili.

Iako bez svog najboljeg igrača, Spursi su na pogon De'Aarona Foxa i "rookiea" Dylana Harpera imali prednost 94-86 početkom posljednje četvrtine, ali u samoj završnici dvoboja su zvijezde domaćih Anthony Edwards i Julius Randle odigrali prave poteze i odveli svoj sastav do krucijalne pobjede.

Edwards je predvodio Wolvese sa 36 koševa, Reid je dodao 15 uz devet skokova, dok su Fox i Harper ubacili po 24 za Spurse.

Peta utakmica ovih sastava igrat će se u San Antoniju u utorak.

