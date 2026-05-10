NBA

Oklahoma napravila veliki korak ka obrani titule, Cleveland smanjio zaostatak

Oklahoma napravila veliki korak ka obrani titule, Cleveland smanjio zaostatak
Foto: AARON JOSEFCZYK/UPI/Profimedia

Oklahoma u seriji na četiri pobjede vodi 3-0, a idući susret igra se za dva dana ponovno u Los Angelesu

10.5.2026.
8:18
HinaSportski.net
U noći sa subote na nedjelju odigrane su dvije utakmice doigravanja NBA lige. Najprije je u 21 sat započela utakmica između Clevelanda i Detroit Pistonsa, a potom su u tri sata svoj susret odigrali Oklahoma i Lakersi.

Cleveland Cavaliersi pobijedili su u svojoj dvorani Detroit Pistonse 116:109 u trećoj utakmici polufinala Istočne konferencije NBA lige i smanjili zaostatak u pobjedama na 1-2. Cleveland, koji je bez poraza na domaćem terenu u ovogodišnjem NBA doigravanju, predvodili su Donovan Mitchell s 35 poena i James Harden s 19, uključujući sedam u posljednje dvije minute kada se lomila utakmica.

U redovima Detroita ponovno je najbolji bio Cade Cunningham, koji je upisao triple-double učinak s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Tobias Harris ubacio je 21 poen.

Četvrta utakmica serije na četiri pobjede igra se za dva dana, također u Clevelandu.

Košarkaši Oklahoma City Thundera uvjerljivo su porazili domaće LA Lakerse 131:108 u trećoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, košarkaši aktualnih NBA prvaka potpuno su dominirali u nastavku utakmice. Predvodili su ih Ajay Mitchell s 24 poena i 10 asistencija te Shai Gilgeous-Alexander s 23 poena i devet asistencija.

Kod Lakersa, koji su i dalje bez najboljeg igrača, ozlijeđenog Luke Dončića, najbolji su bili Rui Hachimura s 21 i LeBron James s 19 poena.

Oklahoma u seriji na četiri pobjede vodi 3-0, a idući susret igra se za dva dana ponovno u Los Angelesu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
