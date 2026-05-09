Sportski vikend koji se ne propušta: Evo kada kreću derbi na Maksimiru i FNC spektakl u Zadru!

Pred ljubiteljima sporta je iznimno bogat vikend prepun velikih derbija, borilačkih spektakala, NBA doigravanja i teniskih izazova. Subota i nedjelja donose sadržaj za gotovo svaki sportski ukus, od najvećeg hrvatskog nogometnog derbija između Dinama i Hajduka, preko FNC 30 spektakla u Zadru, pa sve do El Clásica između Barcelone i Real Madrida.

Nogometni vikend otvaraju susreti Premier lige, Serie A i Bundeslige, dok će domaću publiku posebno zanimati dvoboji SuperSport HNL-a. Dinamo i Hajduk igraju veliki derbi na Maksimiru, a dan kasnije slijede utakmice Osijeka i Istre 1961 te Slaven Belupa i Gorice. U Europi se izdvajaju okršaji Liverpoola i Chelseaja, Lazija i Intera, Wolfsburga i Bayerna, kao i veliki El Clásico između Barcelone i Real Madrida.

Borilački sportovi također su u središtu pažnje. Zadar će ugostiti jubilarni FNC 30 s čak jedanaest MMA borbi i jednim “bare knuckle” mečem, dok će noć sa subote na nedjelju obilježiti UFC 328 i borba Khamzata Chimaeva i Seana Stricklanda za naslov prvaka srednje kategorije.

Teniski program donosi nastupe hrvatskih predstavnika na Masters 1000 turniru u Rimu. Marin Čilić i Dino Prižmić tražit će nove pobjede protiv zahtjevnih suparnika, uz prijenose tijekom cijelog dana na Sport Klubu.

Uz nogomet, MMA i tenis, vikend donosi i nastavak NBA doigravanja te akciju na Reliju Portugal, gdje se vozi šesta postaja Svjetskog prvenstva u reliju. Sve zajedno čini jedan od sadržajno najbogatijih sportskih vikenda posljednjih mjeseci.

Subota

Program otvara Premier liga. Od 13:30 sati na Arena Sport 1 igraju Liverpool i Chelsea, dok će u isto vrijeme Marin Čilić nastupiti u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu protiv mladog Španjolca Martina Landalucea. Njihov meč igra se na terenu Pietrangeli, uz prijenos na Sport Klubu 2.

Središnji dio dana rezerviran je za najveću utakmicu hrvatskog nogometa. Dinamo i Hajduk sastaju se od 16:00 sati na Maksimiru u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a. Iako je Dinamo već osigurao naslov prvaka, derbi i dalje nosi veliki rezultatski i prestižni značaj. Susret će biti dostupan na kanalu MAXSport 1 i platformi MAX To Go.

U istom terminu ljubitelji engleskog nogometa moći će pratiti i ogled Sunderlanda i Manchester Uniteda na Arena Sportu 1.

Večernji sportski program nastavlja se domaćim prvenstvom, gdje od 18:45 sati Varaždin dočekuje Lokomotivu uz prijenos na MAXSportu 1. Paralelno se igraju i europski nogometni derbiji, Lazio i Inter sastaju se od 18:00 sati na Arena Sportu 2, dok od 18:30 slijedi bundesligaški dvoboj Wolfsburga i Bayerna na Sport Klubu 1.

Posebnu pozornost regionalne publike privlači FNC 30 koji se večeras održava u dvorani Krešimir Ćosić na Višnjiku u Zadru. Program počinje u 19:00 sati, a na rasporedu je jedanaest MMA borbi i jedan meč po “bare knuckle” pravilima. Glavnu borbu večeri predvodit će teškaši Martin Batur i Milenko Stamatović, dok će publika moći gledati i nastupe Antuna Račića, Marka Ančića, Waheda Nazhanda i Laureana Staropolija. Prijenos je dostupan putem platforme VOYO.

Kasnovečernji termin donosi NBA doigravanje. Od 21:00 sat Detroit Pistonsi gostuju kod Cleveland Cavaliersa u trećoj utakmici polufinala Istočne konferencije, uz prijenos na Sport Klubu 3.

Borilački dio večeri nastavlja se iza ponoći UFC-om 328. Glavna borba priredbe donosi okršaj Khamzata Chimaeva i Seana Stricklanda za naslov prvaka srednje kategorije. Uvodne borbe počinju u 01:00 sat, dok je glavni program predviđen oko 03:00 sata, uz prijenos na UFC Fight Passu.

Tijekom cijelog dana traje i akcija na Reliju Portugal, šestoj postaji Svjetskog prvenstva u reliju. Subotnji program uključuje devet brzinskih ispita, a prijenosi su dostupni na Sport Klub kanalima.

Nedjelja

Nedjelja, 10. svibnja, donosi pregršt sportskih uzbuđenja. Na rasporedu su ključni nogometni dvoboji diljem Europe, napete utakmice NBA doigravanja te nastup hrvatskog tenisača Dine Prižmića na Mastersu u Rimu.

Vrhunac nogometnog dana je El Clásico. Dvoboj Barcelone i Real Madrida na rasporedu je u 21:00 uz prijenos na Arena Sport 1. Prije toga, u 17:30, u uzbudljivom londonskom derbiju sastaju se West Ham i Arsenal. "Topnici" love naslov prvaka, dok se "Čekićari" bore za ostanak. I ovaj susret prenosi Arena Sport 1.

U Hrvatskoj nogometnoj ligi igraju se dvije utakmice: Osijek i Istra 1961 od 16:00, te Slaven Belupo i Gorica od 18:15. Prijenosi su na kanalu MAXSport 1.

Nastavlja se i borba za NBA naslov, a u drugom krugu ostalo je osam momčadi. U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice. U 21:30 počinje četvrti dvoboj serije između New York Knicksa i Philadelphia 76ersa. U noći na ponedjeljak, u 1:30, sastaju se San Antonio Spursi i Minnesota Timberwolvesi. Prijenose potražite na kanalima Sport Kluba.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nastavlja svoj put na ATP Masters 1000 turniru u Rimu, gdje ga čeka Francuz Ugo Humbert. Prižmić u meč ulazi u odličnoj formi, s pobjedama u 70 posto od zadnjih četrdeset mečeva. Prijenosi iz Rima počinju u 11:00 na Sportklubu, a točan termin meča bit će poznat ujutro.

