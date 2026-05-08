Zbog derbija na Maksimiru policija najavila žestoke mjere: Zatvara ulice i snima navijače

Na Maksimiru se od 16 sati u subotu igra derbi Dinamo - Hajduk, a policija ga je proglasila utakmicom visokog rizika.

Zagreb dakle očekuju pojačane sigurnosne mjere tijekom cijelog dana. Policija najavljuje stroge kontrole i jasna pravila koja vrijede za sve. Ulazi na Maksimir otvaraju se od 14 sati za tribine sjever i zapad. Ulaz za jug, predviđen za gostujuće navijače, planiran je od 14 sati, a po potrebi i ranije – već od 13:30.

Posjetiteljima se poručuje da krenu ranije i, ako mogu, koriste javni prijevoz zbog očekivanih zastoja. Kad je u pitanju utakmica visokog rizika, kašnjenje može značiti velike kolone i spori ulazak.

Posebna regulacija prometa uvodi se i prije same utakmice. Od 8. svibnja u 16 sati do 9. svibnja u 20 sati zatvara se parkiralište ispred zapadne tribine stadiona Maksimir. Na dan utakmice, od 6 sati, zatvaraju se i poligon Borongaj, parkiralište kod bazena Svetice, dio parkirališta od spomenika Bacača diska do zapadnog parkirališta stadiona te više okolnih ulica i zona.

Policija će, prema ovlastima, audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu i prilaznim pravcima. Cilj je očuvanje javnog reda i mira te sigurnost svih sudionika.

Ulazak može biti odbijen osobama pod utjecajem alkohola, onima bez personalizirane ulaznice, posjetiteljima sa zabranjenim predmetima te svima za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih.

