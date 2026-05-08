Kovačević; 'Kad vidite da su navijači napunili stadion, onda nema lagane utakmice s Hajdukom'

Najveća utakmica koju hrvatski nogomet ima za ponuditi odigrat će se u subotu od 16 sati na Maksimiru kada Dinamo dočekuje Hajduk.

Plavi su već osigurali naslov pa derbijju nedostaje i taj rezultatski sjaj, ali bez obzira na to utakmica između ova dva protivnika ima i razne druge naboje.

"Stanje u ekipi nam je dobro. Vratili smo naslov u Zagreb, trenira se kvalitetno. Zajc se vratio, McKenna je počeo trenirati, bit će u konkurenciji, vidjet ćemo koliko ćemo ga koristiti. Zebić je u ozbiljnoj kombinaciji za susret, svi se veselimo Derbiju", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević na konferenciji za medije u najavi susreta.

Maksimir je rasprodan, a navijači žele iskusiti derbi u jednom od posljednjih puta na kultnom stadionu.

"Kad vidite da su navijači napunili stadion, onda nema lagane utakmice s Hajdukom. Nismo već dugo pobijedili u Maksimiru, ne razmišljamo o Kupu već samo kako od prve minute krenuti i ići po pobjedu. Derbi i finale Kupa nam puno znače, a onda će u zadnje dvije utakmice dobiti priliku oni koji manje igraju. Svaka utakmica je test, ali o tome ćemo nakon ove dvije utakmice, sad nam je bitan samo Hajduk. Naravno, nakon toga će igrati i ostali, mladi također."

Kad se dublje gleda, možda i nije loše da je Derbi baš prije finala Kupa, da igrači zadrže 'tenziju'?

"Da, dobro je da je ovakva utakmica prije finala Kupa, da budu igrači u naboju. Dobro će nam doći, a imat ćemo poslije dovoljno vremena, četiri dana da se pripremo za Rijeku."

Koliko trener Dinama prati Ligu prvaka i najmoderniji nogomet u utakmicama PSG-a i Bayerna.

"Volim takav nogomet, to su dvije najkvalitetnije momčadi u Europi, rekao sam prije polufinala da je PSG blagi favoriti. Nas uspoređuju s Bayernom, govore da smo slični po broju golova, jer puno zabijamo, ali PSG ima brzinu, to bih volio da imamo i mi. Iako, mi to dobro radimo u HNL-u."

Malo i o Hajduku.

"Ne ulazim previše u njihove teme, gledamo sebe. Ali, kad imate takve igrače, Livaja, Rebić, Šego, onda ih morate respektirati. Opet, igramo kući, dvaput smo ih pobijedili i moramo biti na 100 posto, to je najvažnije. I oprezni, paziti na njihove najkvalitetnije igrače, pogotovo ove u napadu."

