Legendarni trener najavio derbi: 'Dinamo je dovoljno jak da to prikrije'

Dinamo i Hajduk u subotu od 16 sati na Maksimiru igraju utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a. Bit će to četvrti i posljednji derbi ove sezone, a dolazi u situaciji u kojoj se "sve već zna".

Naime, Dinamo je već osigurao naslov prvaka, dok Hajduk ne može pasti s drugog mjesta. Zbog takve situacije mnogi predviđaju dosadan derbi, ali ne i Ilija Lončarević.

Legendarni trener za naš je portal prokomentirao stanje u momčadi Dinama uoči derbija i otkrio kakvu utakmicu očekuje:

"Trebamo pričekati i vidjeti početak utakmice, ali ne vjerujem da će biti mlako. Očekujem normalan derbi s puno tenzija i trzavica, osobito kada gledamo prijašnje utakmice. Ni Dinamo ni Hajduk baš ne vole igrati obrambeno i kalkulirati, pa je za očekivati da će se i u ovoj utakmici ići nadmetati", kaže Lončarević, koji je iznio i jednu zanimljivu tezu:

"Čak bih rekao kako je Dinamo u donekle podređenom položaju uzme li se u obzir igre Hajduka i stanje u momčadi Dinama. No, napominjem - nijedna momčad nema plan ući u utakmicu i braniti se", smatra Lončarević, koji je potom komentirao stanje u momčadi Dinama, konkretno igranje mladog Marka Zebića.

"Dinamo je u toj fazi zadnjih godina da mladi igrači, a osobito mladi obrambeni igrači, ne dobivaju priliku. No, mislim da je snaga Dinamove momčadi dovoljno jaka da prekrije te neke nedostatke iskustva. Na kraju krajeva, hoće li on biti spreman ili ne - nitko ne zna, osim možda njega samog."

Lončarević je komentirao i formu Diona Drene Belje. Plava devetka je u utakmici protiv Gorice ostala bez pogotka prvi put od 8. ožujka i utakmice s Hajdukom - jedine momčadi protiv koje Beljo ove sezone nije zabio.

"Što se pak tiče Belje, njegov je golgeterski niz trebao kad-tad stati, no to čak i nije poanta utakmice. Poanta je cijela momčad i da i Dinamo i Hajduk, bez obzira na stanje na tablici, daju sve od sebe i pokažu koliko mogu", zaključio je legendarni trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja u 'Maksanovom korneru'