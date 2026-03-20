Legenda istaknula važnu stvar: 'To je bilo teško očekivati da će Rijeka imati'

Ilija Lončarević, legendarni hrvtski trener, za Net.hr je dao svoj sud o dramatičnoj uzratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige između Rijeke i Strasbourga u Francuskoj koja je završena rezultatom 1:1 i nakon koje su Riječani ispali iz Europe jer su Francuzi sačuvali prednost od jednog gola iz prve utakmice odigrane prošlog tjedna na Rujevici koja je završena 1:2.

Rijeka u Francuskoj prva povela, je do vodećeg pogotka došla je u 21. minuti, a strijelac je bio Toni Fruk. Strasbourg je izjednačio u 71. minuti golom Argentinca Valentina Barca, a to je francuskoj momčadi donijelo plasman u četvrtfinale u kojem će joj suparnik biti njemački Mainz.

"Moglo bi se reći da je Rijeka ispala uzdignute glave i uzdignuta čela. Za mene su bili dosta bolji u drugoj utakmici nego što su bili prije sedam dana kod kuće. Koliko je to bilo šanse i prilike da se prođe, to je jako teško sada reći. Protivnik je bio tu negdje, podoban da ga se pobijedi, Ali jedno je doći nadomak nekakvog cilja, a drugo je napraviti zadnji korak", rekao nam je Lončarević na početku i dodao:

"Rijeka nije uspjela, no sve čestitke i cijeloj momčadi i igračima i stručnom stožeru. Puno igrača bilo je dobro jučer, za razliku od prve utakmice kad nije bilo tako. U prvoj utakmici nisu bili ujednačeni, jučer su su bili ujednačeniji i automatski su imali nešto što je bilo teško očekivati u gostima da će imati, a nisu kod kuće imali baš do kraja. Treba im čestitati, ispali jesu, ali Bože moj. Napravili su plus za hrvatski nogomet, a ne minus."

Na papiru, ispadanje Rijeke nije iznenađujuće jer ih je izbacio Strasbourg koji je momčad skoro deset puta skuplja od njih i ekipa koja se smatra jednim od glavnih favorita za osvajanje Konferencijske lige. No s obzirom na to kako je izgledala uzvratna utakmica, Riječani mogu s punim pravom žaliti što nisu uspjeli stići do senzacije.

"Možemo mi neke pojedinosti analizirati, zašto nije ovo ili ono, a to su za mene gluposti. Pravi utisak utakmice i tijekom cijele utakmice je da je Rijeka bila u velikoj pozitivi. Prije sedam dana su imali pozitivnih stvari, ali imali su i jako puno negativnih i izgubili su", rekao je pa zaključio:

"Sad, nažalost, tu svoju pozitivu nisu pretvorili u pobjedu. Neću reći da su je imali na dlanu, ali je bilo vrlo moguće da pobijede."

