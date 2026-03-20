Jesu li mogli više? Ovo su detalji zbog kojih je Rijeka ispala iz Europe

Rijeka nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Konferencijske lige, jer je u u uzvratnoj utakmici osmine finala u Strasbourgu odigrala 1-1 i francuska ekipa sačuvala je prednost od 2:1 iz prve utakmice te prošla dalje s ukupnih 3:2.

Rijeka je do vodećeg pogotka došla u 21. minuti, a strijelac je bio Toni Fruk. Strasbourg je izjednačio u 71. minuti golom Argentinca Valentina Barca, a to je francuskoj momčadi donijelo plasman u četvrtfinale u kojem će joj suparnik biti njemački Mainz.

Nakon utakmice i ispadanja iz Europe zavladalo je ogromno razočaranje u ekipi Rijeke. Strijelac jedinog gola Fruk istakmuo je da je "prošla lošija momčad", no je li ta tvrdnja utemeljena?

U nastavku izdvajamo neke elemente uzvratne utakmice koji su se pokazali presudnima za to da su se na kraju Francuzi radovali, a Riječani tugovali.

Teret poraza

Rezultat prve utakmice na Rujevici, koju je Rijeka izgubila 2:1 pokazao se na kraju ključnim. Ta je rezultatska prednost stavila Strasbourg u puno komotniju situaciju, dok je Rijeka morala od prve sekunde loviti zaostatak U tom je uspjela i dugo, kojih 50 minuta, je imala rezultat za produžetke, ali je na kraju obrana ipak popustila i Strasbourg je zabio za izjednačenje. Rijeka je definitivno pokazala snagu u uzvratnoj utakmici i bila čak i bolja ekipa, ali u konačnici se pokazalo da to nije bilo dovoljno da poništi rezultat s Rujevice.

Kobni promašaji

Nakon što je Rijeka povela, u nastavku utakmice kreirala je nekoliko sjajnih prilika za toliko željenih 2:0, rezultat koji bi je odveo o četvrtfinale, no nije ih uspjela iskoristiti i odvesti utakmicu u Francuskoj u dramu. Nepreciznost se na kraju pokazala ključnom. Fruk je u 56. minuti propustio odličnu šansu, pogodio je vanjsku stranu mreže, a opasno je bilo i nakon jednog kornera kada je Stjepan Radeljić pucao glavom i nije pogodio. Ti su promašaji ostavili Strasbourg u igri, a to je na kraju i iskoristio.

Individualna kvaliteta

Presudna u ovoj utakmici bilo je i to što je Strasbourg pun igrača koji su izuzetno kvalitetni, a jedan od njih, Sebastian Nanasi koji je u igru ušao u 61. minuti, potpuno je promijenio tijek utakmice. Nanasi je svojom brzinom, promjenama smjera i sjajnim driblinzima izluđivao Riječane, a baš je njegova majstorska asistencija za izjednačujući gol u 71. minuti bila potez koja je riješio utakmicu.

Pritisak s tribina

Rijeka nije iskoristila domaćinsku atmosferu u prvom susretu, ali ju je zato Strasbourg iskoristio u uzvratu. Francuski navijači stvorili su paklenu atmosferu. To je dalo vjetar u leđa nogometašima Strasbourga, pogotovo u drugom poluvremenu. Pritisak s tribina gurao je Strasbourg naprijed, Francuzi nošeni tribinama nisu prestajali napadati i na kraju je došlo do dekoncentracije u riječkoj obrani koja je kažnjena golom za izjednačenje.

Širina kadra

Još jedna stvar koja se pokazala presudnom je ta što Strasbourg ima puno širi kadar, kao i sve ekipe iz 'liga petica'. Rijeka je igrala na svom maksimumu i mučila Strasbourg. No, kada se to događalo, Francuzi su imali mogućnost s klupe uvesti igrača koji je sposoban riješiti utakmicu, što su i učinili. Rijeka, nažalost, to nije mogla.

