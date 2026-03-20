Legendarni kapetan o povijesnom rezultatu Rijeke: 'Oni su mašine, ali mi smo ipak bili malo bolji'

Rijeka je sinoć u Strasbourgu predstavila Hrvatsku u boljem svijetlu od većine političara. Igra koju je momčad s Kvarnera pokazala protiv jednog od favorita Konferencijske lige bila je za "skinuti kapu", a istaknuti jednog čovjeka gotovo je nemoguće.

Djelovali su Bijeli kao "nauljeni stroj" koji bi mogao igrati protiv bilo koga, ali su na kraju, nažalost, ostali kratki. Povijesni uspjeh našeg prvaka komentirao je za Net.hr njihov najtrofejniji igrač u povijesti – legendarni kapetan Andrej Prskalo.

"Bila je to jedna jako dobra predstava. Rijeka je igrala odlično i vidjelo se da su došli tamo sa stavom. Držali su se jako dobro, 'poginuli su muški' i obranili čast hrvatskog nogometa i hrvatske lige. Jako mi je žao da unatoč tomu nisu došli barem do produžetaka... jer su ih zaslužili."

Dakle, Toni Fruk je bio u pravu kada je rekao da je prošla lošija momčad?

"Pa, možda je malo pretjerano reći da je 'lošija ekipa prošla dalje', ali svakako je činjenica da su bili tu negdje, izjednačeni. U tom smislu se slažem s Frukom jer je Rijeka stvarno zaslužila proći barem u produžetke", kaže legendarni kapetan koji komentira francuske napise kako treba zapamtiti Frukovo ime.

"Sigurno. On je fantastičan igrač. Vjerujem da ga već ovog ljeta čekaju lige petice", kaže Prskalo, kojeg smo upitali misli li da će Frukov transfer prestići onaj Andreja Kramarića.

"To ovisi o ponudama, ali napominjem – on je stvarno fantastičan igrač i stvoren je za velike domete. Vjerujem da hoće i želim mu da to i dokaže"

Legendarnog kapetana zamolili smo za usporedbu ove momčadi Rijeke s onom njegovom koja je u roku od godine dana srušila Milan i uzela duplu krunu.

"Uf... teško je uspoređivati različite periode u nogometu. Mi smo bili baš 'mašine', ali su i ovi jako dobri. Ajmo reći da su 'moji ipak moji', pa nama dajem jedan posto veće šanse za pobijediti", kaže Prskalo koji napominje kako to ne umanjuje činjenicu da je ovaj dvomeč sa Strasbourgom povijesni uspjeh.

Najtrofejnijeg igrača Rijeke u povijesti za kraj smo upitali boji li se da će netko pokušati "ukrasti" Victora Sancheza Rijeci.

"Nažalost, to je nogomet i ne bi me čudilo da netko to pokuša. Kako vrijeme prolazi, vide se konture i odrazi njegove igre i to bi moglo privući klubove", zaključio je Prskalo.

